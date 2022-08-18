İtalya'nın Pantelleria adasında büyük orman yangını çıktı - Son Dakika
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İtalya'nın Pantelleria adasında büyük orman yangını çıktı

18.08.2022 00:18
İtalya'nın Pantelleria adasında büyük orman yangını çıktı

İtalya'nın Akdeniz'deki Pantelleria adasında çıkan ormanın yangınının, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdüğü ve yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladığı bildirildi.

İtalya'nın Akdeniz'deki Pantelleria adasında çıkan ormanın yangınının, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdüğü ve yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladığı bildirildi.

Akdeniz'de İtalya'nın Sicilya adası ile Tunus arasındaki kısımda kalan Pantelleria adası, öğleden sonra çıkan yangınla mücadele ediyor.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, adanın kuzeyindeki Gadir ve Kamma isimli yerleşim yerleri etrafındaki makilik alanlarda çıkan iki yangının, sıcak hava rüzgarın etkisiyle hızla geniş alana yayıldığı belirtildi.

Yangında şu ana kadar yüzlerce hektar makilik alanın yandığı ifade edilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için aralıksız çalıştığı aktarıldı.

Adada günün batması ve karanlığın çökmesi sebebiyle yangın söndürme uçaklarının havadan müdahale edemediği, karadan yapılan müdahalenin de arazi koşullarının sert olması ve az sayıda itfaiye eri olması sebebiyle güçlükle ilerlediği kaydedildi.

Yangın bölgesine yakın bazı tatilcilerin bölgeden tahliye edildikleri ve turistlerin de adadan kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Ünlü simaların tatil yaptığı ada olarak bilinen Pantelleria'da eski İtalyan milli futbolcu Marco Tardelli ve ünlü modacı Giorgio Armani'nin evi başta olmak üzere bazı ünlülerin evlerinin boşaltıldığı bildirildi. Alevlerin, Armani'nin yazlığına çok yaklaştığı ve bu sırada birkaç misafirini ağırlayan ünlü modacının da evini terk etmek zorunda kaldığı basına yansıdı.

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Kaynak: AA

Sicilya, Akdeniz, İtalya, Güncel, Son Dakika

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