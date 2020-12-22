İtalya'nın salgın planının güncel olmadığını belirten İtalyan doktor DSÖ'den baskı gördüğünü savundu - Son Dakika

İtalya'nın salgın planının güncel olmadığını belirten İtalyan doktor DSÖ'den baskı gördüğünü savundu

22.12.2020 20:03
İtalya'nın salgın planının güncel olmadığını belirten İtalyan doktor DSÖ'den baskı gördüğünü savundu, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Venedik ofisi yetkilisi İtalyan doktor Francesco Zambon, İtalya'nın salgın planının güncel olmadığını ortaya koyması nedeniyle üst düzey bir DSÖ yetkilisinden baskı gördüğünü ve kendisine misilleme yapılmasından çekindiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Venedik ofisi yetkilisi İtalyan doktor Francesco Zambon, İtalya'nın salgın planının güncel olmadığını ortaya koyması nedeniyle üst düzey bir DSÖ yetkilisinden baskı gördüğünü ve kendisine misilleme yapılmasından çekindiğini belirtti.

İtalya'nın salgının ilk dalgasındaki mücadelesine ilişkin geçen mayısta yayınlandıktan 24 saat sonra kaldırılan ve bir daha yayımlanmayan DSÖ raporuna ilişkin, raporun koordinatörlerinden Dr. Zambon, La Repubblica gazetesine açıklama yaptı.

Söz konusu raporda, 2006 tarihli "İtalya'nın Salgına Hazırlık Planı"nın belirtildiği gibi 2017'de güncellenmediğini, aksine aynen onaylanarak konduğunu savunan Zambon, bu durumun DSÖ Genel Direktör Yardımcısı İtalyan Ranieri Guerra'nın tepkisini çektiğini belirtti.

Zambon, Guerra'dan o dönem "ortalığı karıştırmaması" yönünde bir elektronik posta aldığını vurgulayarak, "Bu e-postada, İtalya planının üzerine 'Aralık 2016' ve 'Güncellendi' ibarelerini eklememi istiyordu ancak ben bunu reddettim çünkü bu kopyala-yapıştır aynı rapora onay vermek anlamına geliyordu. Bu yanlış bildirimde bulunmak olacaktı." ifadelerini kullandı.

Guerra'nın makamını kullanarak kendisine gözdağı vermeye çalıştığını aktaran Zambon, bu konuyu DSÖ'nün her kademesine bildirdiğini ve DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a da Guerra'dan tehdit aldığına dair bir mektup yazdığını ancak bir yanıt alamadığını anlattı.

Zambon, 2013-2017'de İtalya Sağlık Bakanlığı Salgın Önleme Birimi'nin başında bulunan Guerra'nın burada çıkarıyla alakalı bir durum olduğunu öne sürdü.

Zambon, neden şimdi sessizliğini bozduğunu sorusuna ise "Misilleme yapılmasından çekiniyorum. Her gün işe huzursuz şekilde gidiyorum. Cenevre'den garip telefonlar gelir mi diye bekliyorum." yanıtını verdi.

Son günlerde suçlamaların odağındaki isim DSÖ Genel Direktör Yardımcısı İtalyan doktor Ranieri Guerra ise daha önce İtalyan basınına yaptığı açıklamada, Zambon ile arasında bir sorun olduğu ve baskı yaptığı iddialarını yalanlarken, "Sadece görüş ayrılığı. Ben kendisine raporun yayınlanmadan önce İtalya Sağlık Bakanlığı'na da nezaketen bilgi verilmesini önerdim. Başka bir şey değil. Zambon, bunu gerekli görmediğini söyledi. Ayrıca istesem de Zambon'a müdahale etme yetkisine sahip değilim." demişti.

Dünya Sağlık Örgütü, Venedik, İtalyan, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'nın salgın planının güncel olmadığını belirten İtalyan doktor DSÖ'den baskı gördüğünü savundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 22 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 251 kişi vefat etti, 19 bin 256 yeni vaka tespit edildi Türk askerinin Libya'daki görev süresini 18 ay uzatan tezkere TBMM'de kabul edildi Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 11 ilde sarı alarm verildi Bir ay içinde anne, baba ve oğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Son Dakika: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a çağrı: Ya özür dile ya da istifa et
Beşiktaş'ın gündemindeki Cenk Tosun'a Feyenoord talip oldu Beşiktaş'ın gündemindeki Cenk Tosun'a Feyenoord talip oldu         
19:58
Arda Turan, Galatasaray'da 10 yıl sonra ilk iç saha golünü attı Arda Turan, Galatasaray'da 10 yıl sonra ilk iç saha golünü attı         
19:38
Alaattin Çakıcı, savcılığa ifade verdi: Malum kişilerin gereksiz gündem yapmalarına gerek kalmamıştır Alaattin Çakıcı, savcılığa ifade verdi: Malum kişilerin gereksiz gündem yapmalarına gerek kalmamıştır         
19:17
Son Dakika! AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına AK Parti'den ilk açıklama: Gerekçeli kararı hukuk sistemi değerlendirir Son Dakika! AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına AK Parti'den ilk açıklama: Gerekçeli kararı hukuk sistemi değerlendirir         
18:57
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın" sözlerine Soylu'dan tepki: Allah'ım ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol         
18:28
Türk Telekom'da gol yağmuru! 13 dakikada top 3 kez ağlarla buluştu Türk Telekom'da gol yağmuru! 13 dakikada top 3 kez ağlarla buluştu         
17:57
15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
16:44
Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar         
15:17
Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu         
14:35
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam         
13:38
İmamın sahip çıktığı şahıs, caminin jeneratörünü çaldı İmamın sahip çıktığı şahıs, caminin jeneratörünü çaldı         
12:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
"Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı         
10:50
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
At yarışı izlemeye gelen seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 20:19:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'nın salgın planının güncel olmadığını belirten İtalyan doktor DSÖ'den baskı gördüğünü savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei