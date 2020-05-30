İtalya'nın sembollerinden tarihi Pisa Kulesi yeniden açıldı - Son Dakika

İtalya'nın eğik durmasıyla ünlü tarihi Pisa Kulesi, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından bugün yeniden kapılarını ziyaretçilere açtı. Tarihi kule, ülkede uygulanan karantina önlemleri nedeniyle 8 Mart 'tan bu yana ziyarete kapalıydı.

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