İtalya-Slovenya sınırındaki orman yangını 25 aileyi yerinden etti

İtalya'nın Slovenya sınırındaki Savogna d'Isonzo yakınlarında, ormanlık alanda dün gece başlayan yangın nedeniyle bazı yerleşim yerleri boşaltıldı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusunda Savogna d'Isonzo yakınlarındaki ormanlık alanda, geçen hafta söndürülen yangın yeniden canlandı.

Yangın, gece boyunca kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Savogna d'Isonzo Belediye Başkanı Luca Pisk, San Michele del Carso beldesinde risk altındakilerin bölgeden derhal tahliye edilmesine yönelik talimatname imzaladı.

Buna göre, 25 aile bölgeden tahliye edildi.

Yangının dün akşam saatlerinde Brestovec tepesi olarak bilinen yerde yeniden başladığı, bir süre kontrol altına alınsa da rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Alevlere 2 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopterle müdahale edildiği bildirildi.

Söz konusu bölgede geçen haftada da orman yangını çıkmıştı.

İtalya Çevre Derneği Legambiente'nin raporunda, 2021'de 159 bin 437 hektar yeşil alanın yandığını bildirdi. Yanan arazi miktarında, 2020'ye göre yüzde 154,8'lik bir artış olduğu kaydedildi.