Son Dakika Haberleri: İtalya'nın tartışmalı bütçesi kabul edildi

İtalya'nın tartışmalı bütçesi kabul edildi

14 dakika önce

İtalya'nın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile tartışmalara neden olan 2019 yılı devlet bütçesi İtalyan Meclisinde yapılan oylamayla kabul edildi.

İtalya'nın tartışmalı bütçesi kabul edildi, System.String[]
İtalya'nın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile tartışmalara neden olan 2019 yılı devlet bütçesi İtalyan Meclisinde yapılan oylamayla kabul edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:00 

Ekonomi
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