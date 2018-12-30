İtalya'nın tartışmalı bütçesi kabul edildi
14 dakika önce
İtalya'nın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile tartışmalara neden olan 2019 yılı devlet bütçesi İtalyan Meclisinde yapılan oylamayla kabul edildi.
İtalya
'nın Avrupa Birliği
(AB
) Komisyonu ile tartışmalara neden olan 2019 yılı devlet bütçesi İtalyan Meclisinde yapılan oylamayla kabul edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:00
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