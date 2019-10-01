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İtalya'nın Trieste Limanı'nda işçiler grevde

1 saat önce

İtalya'nın Trieste Limanı'nda, liman işçilerinin yaptığı grev dolayısıyla aralarında çok sayıda Türk şoförünün de kullandığı pek çok tır ve kamyon limana çıkan yollarda uzun kuyruklar oluşturdu.

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İtalya'nın Trieste Limanı'nda, liman işçilerinin yaptığı grev dolayısıyla aralarında çok sayıda Türk şoförünün de kullandığı pek çok tır ve kamyon limana çıkan yollarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Orta Avrupa'nın denize açıldığı nokta olması sebebiyle önemli bir ticaret güzergahı olan İtalya'nın kuzeydoğusundaki Trieste Limanı'nda faaliyetler durdu.

Limanda, cumartesi günü yaşanan bir iş kazası ve bu kazada bir İtalyan işçinin yaşamını yitirmesi sebebiyle liman işçileri, çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle cumartesiden bu yana grev yapıyor.

İşçilerin grevi dolayısıyla limandaki indirme ve yükleme işlemleri tamamen dururken, limana giremeyen ancak bir yandan da Avrupa'nın farklı yerlerinden gelmeye devam eden çok sayıda kamyon ve tır, Trieste kenti dışında park yerlerini ve bağlantı yollarını doldurdu.

Aralarında çok sayıda Türk şoförlerin de bulunduğu tırlar, yollarda uzun kuyruklar oluşturdu.

AA muhabirinin Trieste Limanı'nı kullanan bir firma yetkilisinden edindiği bilgiye göre, limandaki gümrük işlemleri yarına kadar durduruldu.

Bölgedeki diğer kaynaklar da sorunun çözümü için liman işçileriyle işverenler ve kamu yetkilileri arasında görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Türk şoförlerin bekleyişi sürüyor


Avrupa'nın iç kısımlarına ulaşmada Türk nakliyat firmalarının da sık kullandığı geçiş noktalarından olan Trieste'deki karışıklıktan Türk şoförleri de olumsuz etkilendi.

AA muhabirinin ulaştığı kamyon şoförü Murat Mesut Eşkikara, limandaki grev nedeniyle gemilerin yanaşamadığını, kendilerinin de araçlarıyla İtalya- Slovenya sınırındaki gümrük sahası Fernetti'de bekleyişlerinin sürdüğünü söyledi.

Trieste'deki durumun son derece karışık olduğunu aktaran Eşkikara, kendisinin cuma gününden beri beklediğini, gelmeye devam eden diğer şoförlerle market ya da tuvalet imkanı olmadığı için sıkıntı yaşadıklarını anlattı.


Öte yandan diplomatik kaynaklardan, Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğunun da Trieste'deki durumu takip ettiği ve Türk şoförlerle temas halinde olduğu öğrenildi.

İtalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:34 Kaynak: AA
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