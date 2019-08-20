İtalya'nın ülkeye almadığı 107 göçmen için İspanya askeri gemi gönderiyor
1 saat önce
İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında 19 gündür bekletilen The Open Arms kurtarma gemisindeki mültecilere İspanya sahip çıktı.
Teknedeki mültecilerden bazıları 19 gün bekleyişin ardından denize atlamaya başlayınca, Madrid yönetimi İtalya'ya bir donanma gemisi göndereceğini açıkladı
İtalya
açıklarında 19 gündür bekleyen ve ülkeye alınmayan 107 mülteci için İspanya
'nın askeri gemi göndereceği açıklandı. Roma
hükümeti tarafından defalarca reddedilen mültecilerden bazıları uzun bir bekleyişin ardından denize atlamaya başlayınca, Madrid
yönetimi İtalya'ya bir gemi göndereceğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:29
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