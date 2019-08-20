Son Dakika Haberleri: İtalya'nın ülkeye almadığı 107 göçmen için İspanya askeri gemi gönderiyor
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İtalya'nın ülkeye almadığı 107 göçmen için İspanya askeri gemi gönderiyor

1 saat önce

İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında 19 gündür bekletilen The Open Arms kurtarma gemisindeki mültecilere İspanya sahip çıktı. Teknedeki mültecilerden bazıları 19 gün bekleyişin ardından denize atlamaya başlayınca, Madrid yönetimi İtalya'ya bir donanma gemisi göndereceğini açıkladı

İtalya'nın ülkeye almadığı 107 göçmen için İspanya askeri gemi gönderiyor, System.String[]
İtalya açıklarında 19 gündür bekleyen ve ülkeye alınmayan 107 mülteci için İspanya'nın askeri gemi göndereceği açıklandı.

Roma hükümeti tarafından defalarca reddedilen mültecilerden bazıları uzun bir bekleyişin ardından denize atlamaya başlayınca, Madrid yönetimi İtalya'ya bir gemi göndereceğini duyurdu.
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İspanya, Madrid, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:29 
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