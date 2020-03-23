İtalya'nın ünlü tarihi ve turistik bölgelerinde 'korona virüs' ıssızlığı - Son Dakika
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İtalya'nın ünlü tarihi ve turistik bölgelerinde 'korona virüs' ıssızlığı

22 dakika önce

Korona virüs nedeniyle tamamı karantina altında bulunan İtalya'da ünlü tarihi ve turistik mekanlar sessizliğe gömüldü.

İtalya'nın ünlü tarihi ve turistik bölgelerinde 'korona virüs' ıssızlığı, System.String[]

Korona virüs nedeniyle tamamı karantina altında bulunan İtalya'da ünlü tarihi ve turistik mekanlar sessizliğe gömüldü.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) pandemi (küresel salgın) ilan ettiği korona virüs, Avrupa'yı etkisi altına almış durumda. Salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıkmasından bu yana 5 bin 476 kişinin hayatını kaybettiği, 59 bin 138 vakanın bulunduğu İtalya genelinde karantina kararından sonra tüm cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Tarihi ve turistik mekanlarıyla ünlü ülkede kısa süre önceye kadar turist yoğunluğu yaşanırken gözde şehirlerin sokakları ve meydanları ıssız kaldı.

Başkent Roma'daki en turistik mekanların arasında yer alan ve Pantheon tapınağının da bulunduğu Della Rotonda ve Navona Meydanı sessizliğe gömüldü. Roma'nın en ünlü meydanlarından Venezia'dan Giordano Bruno Anıtı'nın yer aldığı Campo de Fiori'ye kadar turistlerin akın ettiği birçok nokta karantina nedeniyle boş kaldı.

İtalya'nın Veneto bölgesinde bulunan Verona kentinde de cadde ve sokaklarda kimse kalmadı. Ünlü arena amfi tiyatrosunun bulunduğu bölgede de aynı manzaralar kayda geçti.

Korona salgınında Çin dışında en çok can kaybının yaşandığı İtalya'nın Floransa kentinde ise Neptün çeşmesinin yer aldığı ve turistlerin eksik olmadığı Signoria Meydanı'nda da benzer görüntüler kameraya yansırken, tamamı karantina altında bulunan ülke adeta sessizliğe büründü. - ROMA

Dünya Sağlık Örgütü, İtalya, Avrupa, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:46 Kaynak: İHA

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