İtalya'nın ve dünyanın sayılı zenginlerinden Del Vecchio hayatını kaybetti - Son Dakika
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İtalya'nın ve dünyanın sayılı zenginlerinden Del Vecchio hayatını kaybetti

27.06.2022 17:11
İtalya'nın ve dünyanın sayılı zenginlerinden Del Vecchio hayatını kaybetti

İtalya'nın ve dünyanın sayılı milyarder iş insanları arasında yer alan lüks gözlük üreticisi firmasının kurucusu Leonardo Del Vecchio, yaşamını yitirdi.

İtalya'nın ve dünyanın sayılı milyarder iş insanları arasında yer alan lüks gözlük üreticisi firmasının kurucusu Leonardo Del Vecchio, yaşamını yitirdi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, lüks gözlük üreticisi Del Vecchio, Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nde 87 yaşında öldü.

Forbes dergisi, Del Vecchio'nun kişisel servetinin 25 milyar avro olarak değerlendirildiğini belirtti.

Del Vecchio'nun bu servetiyle İtalya'nın en zengin 2'inci, dünyanın en zengin 54'üncü insanı olduğu kaydedildi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Del Vecchio'nun kaybı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, İtalyan iş dünyasının başrolündeki isim olarak tanımladığı Del Vecchio'nun, Milano Martinitt yetimhanesinde bir çırak ve işçi olarak başladığı iş deneyiminde ülkenin en büyük şirketlerinden birini yarattığına dikkati çekti.

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Kaynak: AA

Milano, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'nın ve dünyanın sayılı zenginlerinden Del Vecchio hayatını kaybetti - Son Dakika

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