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İtalya'nın Venedik şehrinde su seviyesi yeniden yükseldi
6 saat önce
Su seviyesinin son 50 yılın en yüksek düzeye çıktığı İtalya'nın Venedik kentinde sular yeniden yükseldi.
Su seviyesinin son 50 yılın en yüksek düzeye çıktığı İtalya'nın Venedik kentinde sular yeniden yükseldi. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:12
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