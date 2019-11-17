Son Dakika Haberleri: İtalya'nın Venedik şehrinde su seviyesi yeniden yükseldi
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İtalya'nın Venedik şehrinde su seviyesi yeniden yükseldi

6 saat önce

Su seviyesinin son 50 yılın en yüksek düzeye çıktığı İtalya'nın Venedik kentinde sular yeniden yükseldi.

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Su seviyesinin son 50 yılın en yüksek düzeye çıktığı İtalya'nın Venedik kentinde sular yeniden yükseldi. View on euronews

İtalya'nın Venedik şehrinde su seviyesi yeniden yükseldi

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:12 
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