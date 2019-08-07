İtalya 'Open Arms' gemisine el koyabilir
49 dakika önce
İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İspanyol sivil toplum kuruluşu Proactiva Open Arms'a ait kurtarma gemisine İtalyan kara sularının kapalı olduğunu ve gemiye el koyabileceklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:23
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