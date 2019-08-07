Son Dakika Haberleri: İtalya 'Open Arms' gemisine el koyabilir
Son Dakika Ekonomi Haber

İtalya 'Open Arms' gemisine el koyabilir

49 dakika önce

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İspanyol sivil toplum kuruluşu Proactiva Open Arms'a ait kurtarma gemisine İtalyan kara sularının kapalı olduğunu ve gemiye el koyabileceklerini bildirdi.

İtalya 'Open Arms' gemisine el koyabilir, System.String[]
İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İspanyol sivil toplum kuruluşu Proactiva Open Arms'a ait kurtarma gemisine İtalyan kara sularının kapalı olduğunu ve gemiye el koyabileceklerini bildirdi.
Başbakan Yardımcısı, Matteo Salvini, Süleyman Soylu, İtalya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:23 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu: 7 ayda 146 terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Rugani transferi bitmeden Arsenal taraftarı, sevgilisinin fotoğraflarını paylaşmaya başladı! Zirveden getirdiği doğal karı, 30 yıldır lezzet şölenine dönüştürüyor Kurbanlık çadırına asılan "Üniversite mezunu koyuncu" yazısı, satışları artırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 17:13:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya 'Open Arms' gemisine el koyabilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]