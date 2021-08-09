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İtalya orman yangınlarıyla nasıl mücadele ediyor? - Son Dakika
BBC

İtalya orman yangınlarıyla nasıl mücadele ediyor?

09.08.2021 12:47
İtalya orman yangınlarıyla nasıl mücadele ediyor?, System.String[]

Orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiği İtalya'da 15 Haziran'dan bu yana itfaiyenin 44 binin üzerinde müdahale gerçekleştirdiği açıklandı.

Orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiği İtalya'da 15 Haziran'dan bu yana itfaiyenin 44 binin üzerinde müdahale gerçekleştirdiği açıklandı. İtfaiye kurumundan yapılan açıklamaya göre geçen yılın aynı döneminde bu sayı 26 bin seviyesindeydi. 2017'de ise aynı dönemde müdahale edilen orman yangını sayısı 45 binin üzerindeydi.

Avrupa Komisyonu'na bağlı Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi'nin verilerine göre İtalya'da bu yıl 102 bin hektarın üzerinde alan yandı. 2008-2020 arasında yıllık yanan alan ortalaması ise 28 bin hektar civarındaydı.

Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi'ne göre İtalya'da bu yıl 30 hektarın üzerinde alanı etkileyen yangın sayısı 386'ya ulaştı. 2008-2020 arası yıllık yangın ortalaması 133'tü.

İtalya itfaiyesi, yalnızca geçen Cumartesi günü 24 saat içinde 800 orman yangını müdahalesi gerçekleştirdi. Bunların büyük kısmı güneydeki Puglia, Calabria ve Sicilya bölgelerindeydi. Cumartesi günü yangınlara müdahale için 13 Canadair uçağı ve 3 yangın söndürme helikopteri kullanıldı.

İtalya'da 2021 yaz dönemi için orman yangınlarına karşı 15 adet Canadair CL415 uçağı ve 5 adet Erickson S64F helikopteri kullanılıyor. Savunma Bakanlığı, İtfaiye ve Carabinieri güçlerine ait 10 helikopter de ek olarak yangınlarda görevlendirilebiliyor.

İtalya, ulusal kaynakların ihtiyacı karşılamaması halinde Avrupa Birliği'nden (AB) ek hava aracı talep edebiliyor.

Temmuz sonunda Sardinya adasındaki yangınlara müdahale amacıyla AB sivil savunma mekanizmasının bir parçası olarak Fransa ve Yunanistan İtalya'ya 4 yangın söndürme uçağı göndermişti.

'Sıcaklıklar 45 dereceye ulaşacak' uyarısı

Sivil Savunma Kurumu, bu hafta ülke genelinde hava sıcaklıklarının daha da artmasıyla yangın riskinin de yükseleceği uyarısında bulundu. Yangınlardan etkilenen Sicilya ve Sardinya gibi bölgelerde hava sıcaklıklarının hafta içinde 45 dereceye ulaşması bekleniyor.

Sivil Savunma Başkanı Fabrizio Curcio, "Orman yangınlarıyla mücadelede zorlu ve dramatik günlerin ardından beklenen sıcaklıklar azami dikkat gerektiriyor" dedi. Devlet filosunun yangınlara karşı aralıksız çalıştığını vurgulayan Curcio vatandaşlardan da yangınlara sebep olabilecek davranışlardan kaçınmaları ve küçük boyuttakiler de dahil her yangını hızla ihbar etmelerini istedi.

İtalya Sivil Savunma Kurumu yaz döneminde orman yangınlarına karşı bilinçlendirme kampanyasında vatandaşlara, yasak olan yerlerde ateş yakmamaları, yaktıkları ateş tamamen sönene kadar alandan ayrılmamaları, tutuşma riski yarattığı için yerlere çöp atmamaları ve araçlarını kuru otların üzerine park etmemeleri gibi bir dizi uyarıda bulundu.

İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani, ülkedeki orman yangınlarının yaklaşık yüzde 70'inin insan eseri olduğunu söylemişti. Bakan, iklim değişikliği bağlantısı olsa da yangınların yüzde 57,4'ünün kasten çıkarıldığını, yüzde 13,7'sinin de insan eliyle ancak kasıtsız olarak, "kültür eksikliği" nedeniyle çıktığını belirtmişti.

Ülkenin en büyük çevre örgütlerinden Legambiente ile İtalya Ormancılık ve Orman Ekolojisi Derneği tarafından geçen hafta yayımlanan bir raporda ise yangınların birçok faktörün etkileşiminden kaynaklanan "karmaşık bir olgu" olduğu vurgulandı.

Raporda, yangınlarda "bir aracın yol kenarında alev almasından arazi kullanımındaki değişikliklere ve küresel ısınmaya kadar" farklı unsurların bir araya gelmesinin etkili olduğu belirtildi.

İtalya orman yangınlarıyla nasıl mücadele ediyor?
İtalya orman yangınlarıyla nasıl mücadele ediyor?

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Son Dakika Dünya İtalya orman yangınlarıyla nasıl mücadele ediyor? - Son Dakika Dünya

BBC

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