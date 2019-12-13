İtalya parlamentosu kabul etti, ülkede esrar satışı ve üretimi artık yasal - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya parlamentosu kabul etti, ülkede esrar satışı ve üretimi artık yasal - Son Dakika Dünya

İtalya parlamentosu kabul etti, ülkede esrar satışı ve üretimi artık yasal

6 saat önce

İtalya parlamentosu uyuşturucu etkisinin normal türlerinden daha az olduğu "hafif esrar" olarak bilinen bitkinin ülke içerisinde satış ve üretimine izin verdi. Söz konusu yasa tasarısı uzun yıllardır ülkede tartışma konusu olmuştu

İtalya parlamentosu kabul etti, ülkede esrar satışı ve üretimi artık yasal, System.String[]

İtalya parlamentosu uyuşturucu etkisinin normal türlerinden daha az olduğu "hafif esrar" olarak bilinen bitkinin ülke içerisinde satış ve üretimine izin verdi.


Söz konusu yasa tasarısı uzun yıllardır ülkede tartışma konusu olmuştu.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:02 
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