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İtalya parlamentosu kabul etti, ülkede esrar satışı ve üretimi artık yasal
6 saat önce
İtalya parlamentosu uyuşturucu etkisinin normal türlerinden daha az olduğu "hafif esrar" olarak bilinen bitkinin ülke içerisinde satış ve üretimine izin verdi. Söz konusu yasa tasarısı uzun yıllardır ülkede tartışma konusu olmuştu
İtalya parlamentosu uyuşturucu etkisinin normal türlerinden daha az olduğu "hafif esrar" olarak bilinen bitkinin ülke içerisinde satış ve üretimine izin verdi.
Söz konusu yasa tasarısı uzun yıllardır ülkede tartışma konusu olmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:02
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