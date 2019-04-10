Son Dakika Haberleri: İtalya Parlamentosu'nun Tarihimizi Çarpıtma Çabasını Kınıyoruz"

İtalya Parlamentosu'nun Tarihimizi Çarpıtma Çabasını Kınıyoruz"

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İtalya'da hükümetin 1915 olaylarını sözde Ermeni soykırımı olarak tanıması talebiyle parlamentoya bir önerge sunulmasını kınadı.

İtalya Parlamentosu'nun Tarihimizi Çarpıtma Çabasını Kınıyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İtalya'da hükümetin 1915 olaylarını sözde Ermeni soykırımı olarak tanıması talebiyle parlamentoya bir önerge sunulmasını kınadı. Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İtalya Parlamentosu'nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz. Bu kısır, düşmanca ve müessif bir yaklaşımdır. Birbirimizin anılarına saldırmak yerine hep birlikte gerçeğin hikayelere üstün gelmesini sağlamalıyız" dedi.

(İlker Turak/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:21 Kaynak: İHA
Twitter, Fahrettin Altun, İtalya, Güncel
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