İtalya, Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen aşıdan 40 milyon doz alacak - Son Dakika

İtalya, Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen aşıdan 40 milyon doz alacak

10.11.2020 22:37
İtalya, Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen aşıdan 40 milyon doz alacak, System.String[]

İtalyan basını, Pfizer-BioNTech ortaklığı ile geliştirilen yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısından en az 40 milyon adet satın alacağını yazdı.

İtalyan basını, Pfizer-BioNTech ortaklığı ile geliştirilen yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısından en az 40 milyon adet satın alacağını yazdı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın ABD'li ilaç devi Pfizer ve Alman BioNTech firmasının yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı ortaklaşa geliştirdikleri aşıdan 300 milyon doz satın alınacağını duyurmasının ardından gözler aşıların Avrupa ülkeleri arasında nasıl paylaştırılacağına çevrildi. Komisyon aşıların dağıtımının ülkelerin nüfuslarına oranla yapılacağını açıkladı. İtalya resmi haber ajansı ANSA servis ettiği haberinde Eurostat verilerine göre İtalya nüfusunun AB ülkelerinin toplamının yüzde 13.51'ini oluşturduğu bilgisini paylaşırken, bu durumda en az 40 milyon doz aşının İtalya'ya verileceğini belirtti. La Repubblica gazetesinin haberine göre ise İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza daha önce Pfizer yetkilileriyle görüşerek 3.4 milyon aşının İtalya'ya getirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. La Repubblica gazetesi haberinde, 29 Ekim'de video konferans yönetimiyle yapılan ve kamuoyuna açıklanmayan görüşmede Sağlık Bakanı Speranza'nın firma yetkilileriyle 2021 Ocak ayı ortasından itibaren 1.7 milyon İtalyan'ın aşılanması için teknik ve lojistik planlamayı ele aldığını iddia etti. Habere göre iki aşamalı aşı için ilk etapta 3.4 milyon doz aşı satın alımı el sıkışıldı. Covid-19 aşısının önce sağlık çalışanları ve riskli gruptaki kişilere yapılacağı belirtildi.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

İtalya, Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen aşıdan 40 milyon doz alacak

Koronavirüs, İtalyan, İtalya, Pfizer, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya, Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen aşıdan 40 milyon doz alacak - Son Dakika


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