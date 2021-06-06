İtalya Rallisi'nin galibi Ogier

WRC'nin 6. ayağı, 24-27 Haziran tarihlerinde Kenya 'da düzenlenecek.

Ogier, puanını 106'ya çıkararak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fransız sürücüyü, 95 puanla Evans ve 77 puanla Neuville izledi.

Elfyn Evans, takım arkadaşı Ogier'nin 46 saniye arkasında 2'nci, Hyundai Shell Mobis takımından Thierry Neuville ise liderin 1 dakika 5.2 saniye gerisinde 3. oldu.

Sardinya Adası'nda yapılan ve 20 etaptan oluşan mücadeleyi, 3 saat 19 dakika 26.4 saniyede tamamlayan Ogier, sezonun 3, kariyerinin 52. ralli zaferine ulaştı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) İtalya 'da düzenlenen 5. ayağını, Toyota Gazoo takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier kazandı.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi

Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor