İtalya, Regeni cinayetinin aydınlatılması için Mısır'dan yanıt, Avrupa'dan dayanışma bekliyor - Son Dakika

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matteralla, 2016'da Mısır'da ölü bulunan İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni hakkındaki hakikatin ortaya çıkması için Mısır'dan yanıt, Avrupa Birliği'nden (AB) de dayanışma beklediklerini belirtti.

Mattarella, araştırma yapmak üzere gittiği Kahire'de kaçırılmasının 5. yılında Giulio Regeni için mesaj yayımladı.

Mesajında, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı Regeni soruşturmasında, olayda ciddi şekilde sorumluluğu bulunanlara dair ortaya bir resim çıktığını ifade eden Mattarella, "Mısırlı yetkililerden, diplomasimizin de ısrarla belirttiği üzere bu konuda tam ve yeterli bir yanıt bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Mattarella, Regeni'nin kaçırılıp işkence edilerek öldürüldüğünü hatırlatarak, bu hadisenin bütün İtalyanlar için açık bir yara olduğunun altını çizdi.

Bu hadiseye AB'nin de ilgi göstermesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı, "Bu acı verici yıl dönümünde, hakikate ulaşmak ve bu suça karışanları adalete teslim etmek için AB'den haklı olarak ortak dayanışma taahhüdü görme umudumuzu yineliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısında konuşan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Avrupalı mevkidaşlarına, Regeni'nin 5 yıl önce bugün kaçırıldığını anımsatarak, "Onun barbarca öldürülmesi, bugün İtalya'da halen açık bir yaradır. Bugün aynı zamanda size bu konuyu anlatmak için buradayım çünkü bu, kaçınılmaz şekilde Avrupa için de bir yaradır." dedi.

Bu arada, Regeni'nin ortadan kaybolmasının 5. yılı dolayısıyla memleketi Fiumicello'da da anma etkinlikleri düzenlenecek.

4 Mısırlı yetkili Roma'da gıyaben yargılanacak

Roma Cumhuriyet Başsavcılığının 20 Ocak'ta hazırladığı iddianamede, Regeni olayına karışan Mısırlı yetkililer General Tarık Sabir, Athar Kamil Muhammed İbrahim, Uhsam Helmi ve Magdi İbrahim Abdelal Şerif'e adam kaçırma, işkence ve cinayet suçlamaları yöneltilmişti.

4 Mısırlı yetkili için Roma'da ön duruşmanın 29 Nisan'da yapılacağı bildirildi.

Giulio Regeni cinayeti

İngiliz Cambridge Üniversitesinde doktora öğrencisi olan 28 yaşındaki Regeni, Mısır'daki işçi sendikaları ve aktivistlerle ilgili araştırma yapmak üzere bu ülkede bulunduğu sırada 25 Ocak 2016'da ortadan kaybolmuş, cesedi 3 Şubat'ta Kahire- İskenderiye yolunda bulunmuştu.

Roma Cumhuriyet Savcısı Michele Prestipino ve Savcı Sergio Colaiocco, 10 Aralık 2020'de İtalya Temsilciler Meclisi Regeni Cinayetini Araştırma Komisyonuna cinayete ilişkin soruşturmaya dair verdiği bilgide, Regeni'nin Mısır Ulusal Güvenlik Ajansına mensup kişilerce kaçırılıp, işkence sonucu öldüğünü belirtmişti.

Giulio Regeni'nin ölümü, İtalya ve Mısır arasında 5 yıldır zaman zaman iki ülke ilişkilerinin gerilmesine neden oluyor.