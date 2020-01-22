İtalya: Restorandan müşterilere 'yaramaz çocuklarınızla gelmeyin' uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya: Restorandan müşterilere 'yaramaz çocuklarınızla gelmeyin' uyarısı - Son Dakika Dünya

İtalya: Restorandan müşterilere 'yaramaz çocuklarınızla gelmeyin' uyarısı

6 saat önce

İtalya'nın kuzey kenti Villa di Tiraro'da bir pizza restoranı, gürültücü ve yaramazlık yapan çocuklar ile baş edemeyince ilginç bir yönteme başvurdu. Girişte asılı olan uyarıda, "gürültü çıkaran yaramaz çocuklu ailelere" restorana gelememe ricasında bulunuluyor

İtalya: Restorandan müşterilere 'yaramaz çocuklarınızla gelmeyin' uyarısı, System.String[]

İtalya'nın kuzey kenti Villa di Tiraro'da bir pizza restoranı, gürültücü ve yaramazlık yapan çocuklar ile baş edemeyince ilginç bir yönteme başvurdu.


Baga adlı restoranın girişinde çocuklu ailelere yönelik paylaşılan uyarı yazsı görenleri şaşkınlığı uğratıyor. Mekanın sahibi Gabriele Berbenni, kapıda asılı olan uyarısında "gürültü çıkaran yaramaz çocuklu ailelere" restorana gelememe ricasında bulunuyor.

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İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:02 
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