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İtalya: Restorandan müşterilere 'yaramaz çocuklarınızla gelmeyin' uyarısı
6 saat önce
İtalya'nın kuzey kenti Villa di Tiraro'da bir pizza restoranı, gürültücü ve yaramazlık yapan çocuklar ile baş edemeyince ilginç bir yönteme başvurdu. Girişte asılı olan uyarıda, "gürültü çıkaran yaramaz çocuklu ailelere" restorana gelememe ricasında bulunuluyor
İtalya'nın kuzey kenti Villa di Tiraro'da bir pizza restoranı, gürültücü ve yaramazlık yapan çocuklar ile baş edemeyince ilginç bir yönteme başvurdu.
Baga adlı restoranın girişinde çocuklu ailelere yönelik paylaşılan uyarı yazsı görenleri şaşkınlığı uğratıyor. Mekanın sahibi Gabriele Berbenni, kapıda asılı olan uyarısında "gürültü çıkaran yaramaz çocuklu ailelere" restorana gelememe ricasında bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:02
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