Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde seyreden ALİDAYI-A isimli balıkçı teknesinin hareketlerinden şüphelenen Sahil Güvenlik ekipleri tekneyi takibe aldı. Bir süre takip edilen tekneye Sahil Güvenlik Botları (TCSG-66) ve (TCSG-908) tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda, 226 düzensiz göçmen yakalanırken aynı zamanda 3 şüphelide göçmen kaçakçılığı şüphesiyle göz altına alındı. Balıkçı teknesine yapılan operasyon anı ise sahil güvenlik ekipleri tarafından anbean görüntülendi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, Bozcaada, İtalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İtalya rotası üzerinde seyreden balıkçı teknesinde 226 göçmenin yakalanma anları kameralara yansıdı - Son Dakika

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