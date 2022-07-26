İtalya rotası üzerinde seyreden balıkçı teknesinde 226 göçmenin yakalanma anları kameralara yansıdı - Son Dakika
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İtalya rotası üzerinde seyreden balıkçı teknesinde 226 göçmenin yakalanma anları kameralara yansıdı

26.07.2022 11:48
İtalya rotası üzerinde seyreden balıkçı teknesinde 226 göçmenin yakalanma anları kameralara yansıdı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında ALİDAYI-A isimli balıkçı teknesi içerisindeki 226 düzensiz göçmenin yakalanmaları anbean kameralara yansıdı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında ALİDAYI-A isimli balıkçı teknesi içerisindeki 226 düzensiz göçmenin yakalanmaları anbean kameralara yansıdı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde seyreden ALİDAYI-A isimli balıkçı teknesinin hareketlerinden şüphelenen Sahil Güvenlik ekipleri tekneyi takibe aldı. Bir süre takip edilen tekneye Sahil Güvenlik Botları (TCSG-66) ve (TCSG-908) tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda, 226 düzensiz göçmen yakalanırken aynı zamanda 3 şüphelide göçmen kaçakçılığı şüphesiyle göz altına alındı. Balıkçı teknesine yapılan operasyon anı ise sahil güvenlik ekipleri tarafından anbean görüntülendi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Çanakkale, Bozcaada, İtalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İtalya rotası üzerinde seyreden balıkçı teknesinde 226 göçmenin yakalanma anları kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya rotası üzerinde seyreden balıkçı teknesinde 226 göçmenin yakalanma anları kameralara yansıdı - Son Dakika
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