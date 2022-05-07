İtalya, Rus hükümetinin önde gelen unsurlarıyla bağlantılı lüks yata el koydu - Son Dakika
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İtalya, Rus hükümetinin önde gelen unsurlarıyla bağlantılı lüks yata el koydu

07.05.2022 10:10
İtalya, Rus hükümetinin önde gelen unsurlarıyla bağlantılı lüks yata el koydu

İtalya hükümeti, Rus hükümetinin önde gelen unsurlarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Carara kenti limanında demirli yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki lüks bir yata el koydu.

İtalya hükümeti, Rus hükümetinin önde gelen unsurlarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Carara kenti limanında demirli yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki lüks bir yata el koydu.

İtalya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Daniele Franco'nun emri üzerine Carara limanında demirli olan "Şehrazat (Scheherazade)" isimli yata polis tarafından el konulduğu bildirildi. Yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki lüks yatın kime ait olduğu belirtilmezken, "Rus hükümetinin önde gelen unsurlarıyla bağlantılı" olduğu ifade edildi. Yatın ayrıca yetkililer tarafından uzun süredir takipte olduğu aktarıldı.

140 metrelik lüks yat, Eylül ayından bu yana İtalya'nın Marina di Carrara limanında bakımdaydı. Yat, iki helikopter pistine sahip ve 18 misafir, 40 mürettebat ağırlayabiliyor.

Yatın Putin'e ait olduğu iddia edilmişti

Rusya'nın önde gelen muhalif ismi Alexei Navalny tarafından kurulan bir örgüt, Mart ayında söz konusu yatın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğuna dair kanıtların bulunduğu belirtilen bir rapor yayınlamıştı. Kremlin'den ise iddiaya dair bir açıklama gelmemişti.

Öte yandan, İtalya, ülkeye düzenli olarak tatile gelen ve birçok önemli noktada mülk satın alan Ruslara ait değeri 900 milyon Euro'yu aşan villa ve yatlara Nisan ve Mayıs aylarında el koymuştu.

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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