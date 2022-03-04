İtalya, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını kınadı - Son Dakika
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İtalya, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını kınadı

04.03.2022 14:40
İtalya, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını kınadı

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısını kınadı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısını kınadı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Başbakan Draghi, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik menfur saldırıyı kınıyor. Bu herkesin güvenliğine yapılmış bir saldırı. Avrupa Birliği, Ukrayna'yı desteklemek ve Avrupa vatandaşlarını korumak için müttefikleriyle beraber birlik halinde azami kararlılıkla tepki göstermeyi sürdürmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdığını belirterek, "Rus tankçıları nereyi vurduklarını iyi biliyordu. Çernobil'den 6 kat büyük bir felaket olabilirdi. Bu bir terördür." demişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını kınadı - Son Dakika


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