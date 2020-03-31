İtalya Sağlık Enstitüsü Başkanı Brusaferro: "Kovid-19 salgınında düz bir seyre ulaşmak üzereyiz" - Son Dakika
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İtalya Sağlık Enstitüsü Başkanı Brusaferro: "Kovid-19 salgınında düz bir seyre ulaşmak üzereyiz"

29 dakika önce

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Silvio Brusaferro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka artış hızındaki eğrinin düz bir seyre doğru ilerlediğini ve bunun alınan önlemler sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

İtalya Sağlık Enstitüsü Başkanı Brusaferro:

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Silvio Brusaferro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka artış hızındaki eğrinin düz bir seyre doğru ilerlediğini ve bunun alınan önlemler sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Brusaferro, ISS'nin, salgının 30 Mart'a kadarki seyrine ilişkin son raporunu basınla paylaştı. Son günlerde yeni vaka artışındaki düşüşe vurgu yapan Brusaferro, "Eğri, düz bir platoya ulaşmak üzere. Bu, aldığımız önlemlerin işe yaradığını gösteriyor." dedi.

Eğrinin düz seyretmesinin zirve noktasına ulaşıldığı anlamına gelmediğinin altını çizen Bruseferro, bu noktadan itibaren düşüş görmeleri gerektiğini dile getirdi. ISS Başkanı, eğrinin tekrar yükseliş trendine geçmesinden kaçınmaları gerektiğini ifade etti.

Öldürücülük oranı yükseldi


ISS'nin verilerine göre, vakaların ortalama yaşı yine 62 ölçüldü, vakaların yüzde 55,7'si erkek olarak kayda geçti.

Tüm yaş gruplarında ortalama öldürücülük oranı, dört gün önceki rapora göre yüzde 1,4 artarak yüzde 10,6 olarak ölçüldü.


Hayatını kaybeden 10 bin 26 kişinin 2'sinin (yüzde 0,02) 20-29 yaşında, 20'sinin (yüzde 0,2) 30-39 yaşında, 89'unun (yüzde 0,9) 40-49 yaşında, 369'unun (yüzde 3,7) 50-59 yaşında, 1162'sinin (yüzde 11,6) 60-69 yaşında, 3456'sının (yüzde 34,5) 70-79 yaşında, 3984'ünün (yüzde 39,7) 80-89 yaşında, 939'unun ise (yüzde 9,4) 90 yaş ve üzerinde olduğu kayıtlara geçti.


Yaş gruplarındaki dağılıma bakıldığında, iyileşme oranının en düşük 80 yaş ve üzerinde olduğu kaydedildi.

Bu kapsamda ayrıca, İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin yüzde 95,2'sini 60 yaş ve üzerindekiler oluşturuyor.

Ölenlerde en çok görülen patolojik rahatsızlıklar

Kovid-19 nedeniyle hayatın kaybeden 909 kişideki patolojik rahatsızlıklara ilişkin yapılan incelemede, yüzde 73,5 ile hipertansiyon başı çekiyor. Diyabet (tip 2) yüzde 31,5'le ikinci, kalp yetmezliği ise yüzde 27,4'le üçüncü sırada geldi.


Buna göre, hayatını kaybedenlerden üç veya daha fazla patolojik rahatsızlığı bulunanların oranı yüzde 51,7, iki patolojik rahatsızlığı bulunanların oranı yüzde 24,5, sadece bir rahatsızlığı bulunanların oranı da yüzde 21,6 olarak belirlendi.

Ölenler arasında hiçbir rahatsızlığı bulunmayanların oranı ise yüzde 2,1 olarak ölçüldü.

Diğer yandan, Einaudi Ekonomi ve Finans Enstitüsü'nün resmi verilere dayandırdığı araştırmasında, yeni vakaların tahmini sıfırlanma zamanı 5-16 Mayıs olarak belirtildi.

Ülkede vaka ve ölü sayısının en yüksek olduğu Bergamo kentinin Tabip Birliği Başkanı Dr. Guido Martinoni da Yabancı Basın Derneği üyelerinin sorularını video konferans yoluyla yanıtladı ve salgının ancak aşıyla sona erebileceğini söyledi.

İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 08:26 Kaynak: AA

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