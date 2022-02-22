İtalya Sahil Güvenliği, 573 düzensiz göçmeni kurtardı - Son Dakika
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İtalya Sahil Güvenliği, 573 düzensiz göçmeni kurtardı

22.02.2022 15:23
İtalya Sahil Güvenliği, 573 düzensiz göçmeni kurtardı

İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, İyon Denizi'nde İtalyan arama kurtarma bölgesinde (SAR) iki balıkçı teknesindeki 573 düzensiz göçmeni kurtardı.

İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, İyon Denizi'nde İtalyan arama kurtarma bölgesinde (SAR) iki balıkçı teknesindeki 573 düzensiz göçmeni kurtardı.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Kalabriya bölgesinin 70 mil açığında, olumsuz hava koşullarında denizde terk edilen aşırı yüklü iki balıkçı teknesinde zor durumdaki düzensiz göçmenlerin, sahil güvenlik ekiplerinin gece saatlerinde düzenlediği operasyonla kurtarıldığı bildirildi.

Diciotti Sahil Güvenlik gemisine alınan 59'u refakatsiz çocuk 573 göçmenin, Augusta Limanı'na götürüldüğü belirtilen açıklamada, kurtarma operasyonu sırasında balıkçı teknelerinde bir göçmenin cesedinin de bulunduğu kaydedildi.

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, yılbaşından bu yana 4 bin 702 düzensiz göçmen denizi geçerek İtalya'ya ulaştı. Bu sayı geçen yıl aynı dönemde 4 bin 151 olarak kayıtlara geçmişti.

İtalya'ya, 2021 boyunca deniz yoluyla 67 binden fazla göçmen gelmişti.

Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Sonbahar ve kış aylarında deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya Sahil Güvenliği, 573 düzensiz göçmeni kurtardı - Son Dakika


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