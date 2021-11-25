İtalya Sahil Güvenlik ekipleri Akdeniz'de mahsur kalan 296 göçmeni kurtardı - Son Dakika

İtalya Sahil Güvenliği, Akdeniz'de Lampedusa Adası açıklarında Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken mahsur kalan aşırı yüklü bir tekneden, 2 gün süren operasyonların ardından 296 göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

İtalya Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Akdeniz'de İtalya'ya bağlı Lampedusa Adası'nın 14 mil açıklarında mahsur kalan aşırı yüklü bir teknede Avrupa'ya ulaşamaya çalışan 296 göçmenin 2 gün süren operasyonların ardından kurtarıldığı ifade edildi. Açıklamada, kurtarma ekiplerinin tekneye ulaştığı sırada göçmenlerin bir kısmının suda yüzdüğünü belirten Sahil Güvenliği, dün gece ve bugün düzenlenen operasyonlarda 3 gemi ve 1 uçağın da yer aldığını ve kurtarılan 296 göçmen arasında 14 kadın ve 8 çocuğun yer aldığını kaydetti.

Öte yandan son haftalarda İtalya'da göçmen teknelerinde keskin bir artış yaşanmış, İtalya'nın Kalabriya bölgesinde son 2 gün içinde 3 ayrı teknede seyahat eden 203 göçmenin karaya ulaştığı ifade edilmişti.

İtalya İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan verilerde, son bir yıl içinde İtalya'ya yaklaşık 61 bin 935 göçmenin geldiği, geçtiğimiz yıl ise bu sayının 32 bin 542 olduğu ifade edildi. - ROMA