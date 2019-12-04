Son Dakika Haberleri: İtalya sahillerinden geçen katil balinalar görenleri şaşırttı
Son Dakika Dünya İtalya sahillerinden geçen katil balinalar görenleri şaşırttı - Son Dakika Dünya

İtalya sahillerinden geçen katil balinalar görenleri şaşırttı

6 saat önce

İtalya sahilleri yakından geçen orka balinaları ile nadir görüntülere sahne oldu.

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İtalya sahilleri yakından geçen orka balinaları ile nadir görüntülere sahne oldu. İtalyan sahil güvenlik görevlilerince 1 Aralık'ta çekilen görüntüler önce İtalyan medyasında ardından da dünya medyasında ilgi gördüView on euronews

İtalya sahillerinden geçen katil balinalar görenleri şaşırttı

Aralık, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:51 
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