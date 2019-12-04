Son Dakika Haberleri: İtalya sahillerinden geçen katil balinalar görenleri şaşırttı
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İtalya sahillerinden geçen katil balinalar görenleri şaşırttı

6 saat önce

İtalya sahilleri yakından geçen orka balinaları ile nadir görüntülere sahne oldu. İtalyan sahil güvenlik görevlilerince 1 Aralık'ta çekilen görüntüler önce İtalyan medyasında ardından da dünya medyasında ilgi gördü

İtalya sahillerinden geçen katil balinalar görenleri şaşırttı, System.String[]

İtalya sahilleri yakınından geçen katil balinalar olarak bilinen orkalar nadir görüntülere sahne oldu. İtalyan sahil güvenlik görevlilerince 1 Aralık'ta çekilen görüntüler önce İtalyan medyasında ardından da dünya medyasında ilgi gördü.


Görüntülerde 4 orkanın bir liman şehri olan Genoa sahili yakınlarında yüzdüğü görülüyor. Orkalar normalde daha soğuk olan Atlantik Okyanusu'nda yaşıyorlar ve Akdeniz'i yalnızca arada sırada ulaşım için kullanıyorlar.

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Aralık, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:58 
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