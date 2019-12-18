İtalya Savunma Bakanı Guerini, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika İtalya Savunma Bakanı Guerini, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü - Son Dakika

İtalya Savunma Bakanı Guerini, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

7 saat önce

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

İtalya Savunma Bakanı Guerini, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü, System.String[]

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.


İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın Erbil kentine geldi. Akşam saatlerinde Erbil Havalimanı'nda (IKBY) Dış ilişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizayi ve yetkililer tarafından karşılanan Guerini, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.


IKBY Başbakanlık Basın Ofisi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Irak ve bölgedeki siyasi gelişmeleri ele alan iki tarafın, terör örgütü DEAŞ'ın bölge güvenliği için oluşturduğu tehdidi ele aldığı belirtildi. - ERBİL

Mesut Barzani, İtalya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil'e destek!
Bakan Pakdemirli: 16 bin yeni istihdam sağlanacak "Libido" çıkışıyla tepki çeken Can Yaman, Türkiye'yi terk etti Karamollaoğlu: Libya'da silahlı birlik bulundurmanın doğru olabileceğine inanıyoruz

Son Dakika Haberleri
16:55 Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu, 2 gözaltı - Son Dakika Haber
16:54 MHP'li Erdem: "450 engelli öğretmen daha atama bekleyecek" - Son Dakika Haber
16:54 Otomobil bariyerlere çarptı; 2 yaralı - Son Dakika Haber
16:52 Uludağ'daki cesetlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama - Son Dakika Haber
16:50 CHP'den gaziler için "emeklilik" önerisi - Son Dakika Haber
16:36 Felçli köpek, özel yaptırılan yürüteç sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı - Son Dakika Haber
16:28 Karamollaoğlu: Libya'da silahlı birlik bulundurmanın doğru olabileceğine inanıyoruz - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 17:01:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya Savunma Bakanı Guerini, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]