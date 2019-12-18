İtalya Savunma Bakanı Guerini, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü - Son Dakika

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.



İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın Erbil kentine geldi. Akşam saatlerinde Erbil Havalimanı'nda (IKBY) Dış ilişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizayi ve yetkililer tarafından karşılanan Guerini, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.



IKBY Başbakanlık Basın Ofisi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Irak ve bölgedeki siyasi gelişmeleri ele alan iki tarafın, terör örgütü DEAŞ'ın bölge güvenliği için oluşturduğu tehdidi ele aldığı belirtildi. - ERBİL