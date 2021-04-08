İtalya Savunma Bakanı, Rusya'ya bilgi sızdıran casusun askeri operasyonlara erişiminin olmadığını açıkladı - Son Dakika

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, Rus yetkililere 30 Mart'ta bazı gizli bilgileri sızdırırken suçüstü yakalanan İtalyan subay Walter Biot'un görevi sırasında askeri operasyonlara erişim izni olmadığını belirtti.

Bakan Guerini, İtalya ile Rusya arasında casusluk krizine yol açan hadiseye ilişkin parlamento savunma komisyonunda bilgi verdi.

Guerini, İtalyan subayın işteki görevi itibarıyla gizli belgeleri görmesi için izni olduğunu ancak sorumluluklarının komuta ya da yönetim faaliyetlerini içermediğini söyledi.

İtalya Savunma Bakanı, "Bu görevi, onun değerlendirme ve siyasi belgelere erişmesine yol açtı ancak, operasyonların idaresine yönelik ya da NATO veya diğer milletlerin görevleri hakkındaki ayrıntılara erişemedi." ifadesini kullandı.

Casusluk hadisesi

İtalya Jandarmasından (Carabinieri) yapılan açıklamaya göre, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında jandarma ekipleri, Roma'da dün akşam yaptığı operasyonla bir İtalyan subay ile Rusya'nın Roma Büyükelçiliğinde görevli bir askeri yetkiliyi 30 Mart akşamı gizli görüşmeleri sırasında yakalamıştı.

Olayda yakalanan ve ilişkisi bulunan Rusya'nın Roma Büyükelçiliği'nde görevli 2 Rus askeri yetkili sınır dışı edilirken, İtalyan Subay Walter Biot tutuklu yargılanmak üzere cezaevine konulmuştu.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de İtalyan subay ile Rus yetkili arasındaki görüşmede, gizli belge transferinin 5 bin avro karşılığında yapıldığı ve söz konusu belgelerde NATO ile ilgili gizli bilgilerin de olabileceği ifade edilmişti.