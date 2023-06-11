İtalya Savunma Bakanlığı: Türk bayraklı 'Galata Seaways' gemisine müdahale edildi, 25 kişi emniyete alındı - Son Dakika
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İtalya Savunma Bakanlığı: Türk bayraklı 'Galata Seaways' gemisine müdahale edildi, 25 kişi emniyete alındı

İtalya Savunma Bakanlığı: Türk bayraklı 'Galata Seaways' gemisine müdahale edildi, 25 kişi emniyete alındı

11.06.2023 13:21

İtalya Savunma Bakanlığı, Türk bayraklı 'Galata Seaways' gemisindeki kaçakların, mürettebatı tehdit etmesi üzerine İtalyan kuvvetlerinin gemiye helikopterle iniş yaptığını duyurdu. Operasyon sonucunda 22 Türk vatandaşı ve 3 yolcunun emniyet altına alındığı ifade edildi.

İtalya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Sahil Güvenlik Komutanlığı, ticari geminin kaçırılma ihtimalini bildirmesiyle harekete geçildi. Helikopterler saat 15:00 sularında Grottaglie üssünden derhal havalanarak Napoli kıyılarının yaklaşık 60 mil açığında seyretmekte olan ticari gemiye ulaşmıştır" denildi. 'Hızlı halat' tekniği kullanılarak İtalyan kuvvetlerinin gemiye iniş yaptığı ve operasyonu gerçekleştirdiği aktarıldı.

İtalya Savunma Bakanlığı: Türk bayraklı 'Galata Seaways' gemisine müdahale edildi, 25 kişi emniyete alındı

GEMİ NAPOLİ LİMANINDA

Operasyonun tamamlanmasının ardından 22 Türk vatandaşı ve 3 yolcunun emniyet altına alındığı ifade edildi. Ayrıca geminin de Napoli limanında demirlediği aktarıldı. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, "Yakın işbirliği içinde muhteşem bir operasyona imza atan Deniz Kuvvetleri, Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Güçlerini kutluyorum. Her biri kendi payına düşeni yaptı. Tebrikler" ifadelerini kullandı.

İtalya Savunma Bakanlığı: Türk bayraklı 'Galata Seaways' gemisine müdahale edildi, 25 kişi emniyete alındı

BAKAN URALOĞLU: OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başından sonuna kadar takibini ve koordinasyonunu yaptığımız operasyon başarıyla tamamlandı. Türk bayraklı 'Galata Seaways Gemisi'ndeki kaçak yolcular İtalyan güvenlik güçleri tarafından arama sonucu yakalandı ve gemiden indirildi. Emeği geçen tüm yetkililerimize teşekkür ediyor; denizcilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

İtalya Savunma Bakanlığı: Türk bayraklı 'Galata Seaways' gemisine müdahale edildi, 25 kişi emniyete alındı

Kaynak: DHA
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