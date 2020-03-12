İtalya Serie A'da bir futbolcuda daha koronavirüs çıktı - Son Dakika
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İtalya Serie A'da bir futbolcuda daha koronavirüs çıktı

6 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sampdoria, forvet oyuncusu Manolo Gabbiadini'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığını bildirdi.

İtalya Serie A'da bir futbolcuda daha koronavirüs çıktı, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sampdoria, forvet oyuncusu Manolo Gabbiadini'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığını bildirdi.


Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gabbiadini'ye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Oyuncunun biraz ateşi olmakla beraber kendisi iyi durumda. Kulüp, şu andan itibaren tüm izolasyon sürecini etkinleştiriyor." ifadeleri kullanıldı.


Gabbiadini de yaptığı açıklamayla, kendisine gelen destek mesajlarına teşekkür ederken, "Size iyi olduğumu söylemeyi önemsiyorum. Endişe etmeyin iyiyim. Kurallara uyun, evde kalın, her şey çözülecek." dedi.

Serie A takımlarından Juventus da daha önce İtalyan stoper Daniele Rugani'de Kovid-19'a rastlandığını duyurmuştu. Rugani, Serie A'da koronavirüs görülen ilk futbolcu oldu.

Siyah-beyazlılar, Rugani'deki teşhisin ardından takım oyuncuları ve teknik ekip olmak üzere 121 kişinin kendini karantinaya aldığını açıkladı. Annesi kısmi felç geçirdiği için Portekiz'in Madeira adasındaki evine giden Cristiano Ronaldo'ya da İtalya'ya gelmemesi ve kendini orada karantinaya alması yönünde kulüp tarafından uyarıda bulunulduğu basına yansımıştı.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:26 Kaynak: AA
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