İtalya Serie A'da Juventus, evinde ağırladığı Spezia'yı 3-0 mağlup etti

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, sahasında Spezia'yı konuk etti. Siyah-beyazlılar, alt sıralarda yer alan rakibi karşısında zorlandığı maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanmayı başardı.

INTER'LE PUAN FARKI 7

Juve'ye üç puanı getiren golleri 62'de Alvaro Morata, 71'de Federico Chiesa ve 89'da Cristiano Ronaldo kaydetti. Juventus'ta maça 11'de başlayan milli futbolcu Merih Demiral 90 dakika sahada kaldı. Juve bu sonuçla puanını 49'a yükseltip, lider Inter'in 7 puan arkasında 3. sırada yer aldı. 15'inci sıradaki Spezia ise 25 puanda kaldı.