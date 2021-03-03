İtalya Serie A'da Juventus, evinde ağırladığı Spezia'yı 3-0 mağlup etti - Son Dakika

İtalya Serie A'da Juventus, evinde ağırladığı Spezia'yı 3-0 mağlup etti

03.03.2021 00:47
İtalya Serie A'da Juventus, evinde ağırladığı Spezia'yı 3-0 mağlup etti, System.String[]

İtalya Serie A'da zirve mücadelesi veren Juventus, evinde ağırladığı Spezia'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Alvaro Morata, Federico Chiesa ve Cristiano Ronaldo kaydetti. Milli futbolcumuz Merih Demiral 90 dakika sahada kaldı.

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, sahasında Spezia'yı konuk etti. Siyah-beyazlılar, alt sıralarda yer alan rakibi karşısında zorlandığı maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanmayı başardı.

INTER'LE PUAN FARKI 7

Juve'ye üç puanı getiren golleri 62'de Alvaro Morata, 71'de Federico Chiesa ve 89'da Cristiano Ronaldo kaydetti. Juventus'ta maça 11'de başlayan milli futbolcu Merih Demiral 90 dakika sahada kaldı. Juve bu sonuçla puanını 49'a yükseltip, lider Inter'in 7 puan arkasında 3. sırada yer aldı. 15'inci sıradaki Spezia ise 25 puanda kaldı.

İtalya Serie A'da Juventus, evinde ağırladığı Spezia'yı 3-0 mağlup etti

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Son Dakika Spor İtalya Serie A'da Juventus, evinde ağırladığı Spezia'yı 3-0 mağlup etti - Son Dakika Spor


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