İtalya Serie A'da karşılaşmalar koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor İtalya Serie A'da karşılaşmalar koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak - Son Dakika Spor

İtalya Serie A'da karşılaşmalar koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

36 dakika önce

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede yayılmasının önüne geçmek için hazırlanan başbakanlık kararnamesi doğrultusunda Birinci Futbol Ligi Serie A karşılaşmalarının seyircisiz olarak oynatılacağını duyurdu.

İtalya Serie A'da karşılaşmalar koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak, System.String[]

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede yayılmasının önüne geçmek için hazırlanan başbakanlık kararnamesi doğrultusunda Birinci Futbol Ligi Serie A karşılaşmalarının seyircisiz olarak oynatılacağını duyurdu.

FIGC'den yapılan açıklamada, federasyonun İtalyan hükümetinin koronavirüs salgınıyla mücadele etmek ve halk sağlığını korumak için uygulamaya koyduğu hükümleri ve diğer bilgilendirmeleri dikkate aldığı, Serie A Birliği tarafından düzenlenen tüm karşılaşmalarda başbakanlık kararnamesinin ilgili hükümlerinin uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, buna göre kararnamede belirtildiği üzere, spor müsabakalarının kesintiye uğramasını önlemek için karşılaşmaların seyircisiz oynatılmasına karar verildiği duyuruldu.

Hükümetin 4 Mart tarihli kararnamesinin, aksi bir tarih belirtilmedikçe 3 Nisan'a kadar geçerli olduğu, İtalyan basınında bunun da Serie A'da tribünlerin 1 ay kadar kapalı kalacağı anlamına geldiği belirtildi.


Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında bugün toplanan bakanlar kurulu, gün boyu ülkede hızlı şekilde yayılan yeni tip koronavirüse yönelik alınacak önlemleri belirleyen başbakanlık kararnamesi üstünde çalışmıştı.

Ülkede, son olarak Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükselirken, vaka sayısı ise 2 bin 706'ya çıkmıştı.

Futbol Federasyonu, İtalya Serie A, Futbol, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:20 Kaynak: AA
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