İtalya Serie A'da maçlar koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor İtalya Serie A'da maçlar koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak - Son Dakika Spor

İtalya Serie A'da maçlar koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

6 saat önce

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), 3 Nisan tarihine kadar oynanacak tüm lig maçlarının koronavirüs (COVID-19) nedeniyle seyircisiz oynanması yönünde karar alındığını açıkladı.

İtalya Serie A'da maçlar koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak, System.String[]

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), 3 Nisan tarihine kadar oynanacak tüm lig maçlarının koronavirüs (COVID-19) nedeniyle seyircisiz oynanması yönünde karar alındığını açıkladı.

İtalya Futbol Federasyonu'nun (FIGC) resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, başbakanlık kararnamesiyle, ülkede hızla yayılan koronavirüsün (COVID-19) önüne geçmek, halkın sağlığını korumak ve müsabakaların kesintiye uğramasını önlemek amacıyla İtalya Futbol Birinci Ligi'nde (Serie A) oynanacak karşılaşmalara seyirci alınmaması yönünde karar alındığı belirtildi. FIGC'den yapılan açıklamada, 4 Mart tarihli bu kararnamenin 3 Nisan tarihine kadar geçerli olacağı ve bu tarihe kadar oynanacak tüm Serie A müsabakalarında bu kararın uygulanacağı ifade edildi.

İtalya'da, son olarak koronavirüs (COVID-19) sebebiyle yaşamını yitiren kişi sayısı 107'ye yükselirken, koronavirüs vakası görülen insan sayısı ise 3089'a çıkmıştı.


Futbol Federasyonu, İtalya Serie A, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İtalya'da maçlar koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak
19 yaşındaki genç, "Bacıma iyi bak" mesajı atıp intihar etti İtalya-Türkiye maçı için koronavirüs açıklaması! İtalya'dan Türkiye maçı ve koronavirüs açıklaması: Ertelenme senaryosu gündemimizde değil

Son Dakika Haberleri
15:59 MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko
15:43 Ekrem İmamoğlu'nun önsözünü kaleme aldığı 'İST' dergisi okuyucuyla buluştu
15:43 Yoğun bakıma alınan Levent Can'dan haber var!
15:43 Dr. Hüseyin Tırman estetik trendleri hakkında bilgiler verdi
15:43 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika 'Corona Virüs' açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 16:10:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya Serie A'da maçlar koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]