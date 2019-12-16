İtalya Serie A'da pazartesi ateşi! iddaa'da hem Tek Maç, hem de Canlı Bahis...

CAGLIARI - LAZIO



Cagliari'de kaleci Robin Olsen ve orta sahadan Marko Rog cezalı, eldivenler Rafael'e emanet olacak.



Savunmadan tecrübeli isim Luca Ceppitelli ile orta saha alternatiflerinden Lucas Castro ise sakatlığı sebebiyle bu akşam forma giyemeyecek.



Lazio cephesine döndüğümüzde Lukaku, Vavro ve Gabarron'un henüz iyileşmediğini görüyoruz.



Ligde üst üste 7 maç kazanan başkent ekibi, puan cetvelinde 3. sıraya kadar tırmandı. Sezonun ilk 2 maçının kaybettikten sonra bir daha yenilgi yüzü görmeyen ev sahibi Cagliari ise an itibariyle 5. sırada bulunuyor.



Sardegna Arena'da oynanan son 3 lig maçında 19 gol izledik, Cagliari 9 puanı cebe attı!



