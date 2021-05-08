İtalya Serie A'da şampiyon Inter, Sampdoria'yı farklı yendi

Bu sonuçla şampiyon Inter puanını 85'e çıkarırken, Sampdoria 45 puanla 9. sırada kaldı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri, 4. dakika Roberto Gagliardini, 26. ve 36. dakikalarda Alexis Sanchez, 61. dakikada Andrea Pinamonti, 70. dakikada penaltıdan Lautaro Martinez attı. Konuk Sampdoria'nın tek golünü 35. dakikada Keita Balde kaydetti.

Milano 'daki Giuseppe Meazza Stadı 'nda oynanan 35. hafta müsabakasında, Inter ile ligin orta sıralarındaki Sampdoria ile karşılaştı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Inter, Sampdoria'yı 5-1 mağlup etti.

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