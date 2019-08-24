İtalya Serie A'da yeni sezon başlıyor! Merih Demiral, Eljif Elmas, iddaa oranları...
1 saat önce
JUVENTUSKadrosuna hem milli yıldızımız Merih Demiral'ı, hem de Ajax'tan Matthijs de Ligt'i katan Juventus'un, yine de sezonun ilk resmi maçı olması sebebiyle "Bonucci-Chiellini" ikilisiyle başlaması bekleniyor.
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24.8.2019 06:02:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya Serie A'da yeni sezon başlıyor! Merih Demiral, Eljif Elmas, iddaa oranları...