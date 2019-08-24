Son Dakika Haberleri: İtalya Serie A'da yeni sezon başlıyor! Merih Demiral, Eljif Elmas, iddaa oranları...
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İtalya Serie A'da yeni sezon başlıyor! Merih Demiral, Eljif Elmas, iddaa oranları...

1 saat önce

JUVENTUSKadrosuna hem milli yıldızımız Merih Demiral'ı, hem de Ajax'tan Matthijs de Ligt'i katan Juventus'un, yine de sezonun ilk resmi maçı olması sebebiyle "Bonucci-Chiellini" ikilisiyle başlaması bekleniyor.

İtalya Serie A'da yeni sezon başlıyor! Merih Demiral, Eljif Elmas, iddaa oranları..., System.String[]

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:37 
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