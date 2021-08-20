İtalya Serie A heyecanı Tivibu'da başlıyor

Avrupa'da yeni futbol sezonu başlarken sporseverler dünyanın en önemli yıldızlarını Tivibu ekranlarından takip etmeye devam edecek. Almanya Bundesliga ve İngiltere Premier Ligi'nden sonra İtalya Serie A da Tivibu ekranlarından izleyicilerle bulaşacak.

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu'dan yapılan açıklamaya göre, platform Almanya ve İngiltere'den sonra İtalya Serie A'nın da adresi oluyor. Serie A'da 2021-2022 sezonunun ilk hafta maçları S Sport 2 üzerinden Tivibu kullanıcıları ile buluşacak.

İtalya Serie A'da yeni sezon heyecanı yarın başlıyor. Yeni sezonun açılışını son şampiyon Inter yapacak. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'yu kadrosuna katan Inter, 19.30'da S Sport 2 ekranlarında Genoa deplasmanına çıkacak. Bu maçın hemen ardından ise Merih Demiral'ın takımı Atalanta, Torino ile karşılaşacak. Atalanta-Torino maçında ilk düdük 21.45'te çalacak.

22 Ağustos'ta, geçen sezon büyük hayal kırıklığı yaşan Cristiano Ronaldo'lu Juventus, 19.30'da Udinese'ye konuk olacak. Jose Mourinho'nun başına geçtiği Roma ise 21.45'te Fiorentina karşısında sezonu açarken, İtalya Serie A'da ilk haftayı Sampdoria ile Milan kapatacak. Sampdoria - Milan maçı ise Pazartesi 21.45'te başlayacak. Serie A'da ilk haftanın tüm mücadeleleri S Sport 2 üzerinden Tivibu ekranlarında olacak.