İtalya Serie A için gözler 28 Mayıs'a çevrildi - Son Dakika

İtalya Serie A için gözler 28 Mayıs'a çevrildi

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ne zaman başlayacağına 28 Mayıs'ta muhataplarla yapacağı toplantıda karar vereceklerini bildirdi.

İtalya Serie A için gözler 28 Mayıs'a çevrildi, System.String[]

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ne zaman başlayacağına 28 Mayıs'ta muhataplarla yapacağı toplantıda karar vereceklerini bildirdi.


Bakan Spadafora, Rai 2 kanalındaki spor bülteninde yaptığı açıklamada, İtalya Futbol Federasyonu'nun (FIGC) önerdiği yeni tedbirlerin Koronavirüs Bilim Kurulu'nca onaylandığını duyurdu.


Spadafora, FIGC Başkanı Gabriele Gravina ve Serie A Lig Birliği Paolo Dal Pino'yu ligin geleceğini görüşmek üzere 28 Mayıs'ta toplantıya davet ettiğini belirterek, "O gün (28 Mayıs) eğer başlatabilirsek, bunun ne zaman olacağına dair karar verebileceğiz. Ligi tamamlamak için yeniden başlatmak istiyoruz." dedi.


Bakan, Serie A takımlarının en çok itiraz ettiği Kovid-19'lu birine temas olması durumunda bütün ekibin karantinaya girmesi kuralı ile zorunlu kamp uygulamasının yeni kabul edilen protokolden çıkarıldığını aktardı.


Bakan Spadafora, ligin playf-off yöntemiyle tamamlanıp tamamlanmayacağına ilişkin bir soruya ise bu konudaki kararın federasyonun alanı olduğunu belirterek, "Önemli olan şampiyonayı tamamlamak için başlayabilmektir. Çözümlerimiz, şampiyonaların gerçekçi biçimde sonuçlanmasına izin verecek doğru çözümler olmalı." diye konuştu.

-Serie A'nın geleceğine ilişkin süreç


Kovid-19 salgınının, Avrupa'da ilk ciddi etkilediği ülke olan İtalya'da 9 Mart tarihli başbakanlık kararnamesiyle ligler durdurulmuştu.


Ülkede uygulanan sıkı karantina tedbirleri sonrasında Kovid-19 vakalarındaki düşüş nedeniyle Serie A'nın da yeniden başlaması gündeme gelmişti.


FIGC daha önce de hükümetin onay vermesi durumunda ligin 13 Haziran'da başlaması kararı almıştı ancak, Başbakan Giuseppe Conte de 16 Mayıs'ta ülkedeki karantina tedbirlerinin biraz daha gevşetileceğini açıklarken, lig maçlarının devam etmesi için gerek bazı ek garantilerin şu için mevcut olmadığını ifade etmişti.


Herhangi bir futbol müsabakasının oynanması yasak olsa da Serie A takımlarına bugünden itibaren grup halinde idman yapmasına hükümetten izin çıkmıştı.


FIGC, dün hükümetin kararı uyarınca 14 Haziran'dan önce futbol müsabakalarının oynanmayacağını ilan etmişti.

İtalya Serie A, Futbol, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 09:44 Kaynak: AA

Son Dakika Spor İtalya Serie A için gözler 28 Mayıs'a çevrildi - Son Dakika Spor
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