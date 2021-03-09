İtalya Serie A'nın 26. haftasında lider Inter, sahasında Atalanta'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika

İtalya Serie A'nın 26. haftasında lider Inter, sahasında Atalanta'yı 1-0 mağlup etti

09.03.2021 01:09
İtalya Serie A'nın 26. haftasında lider Inter, sahasında Atalanta'yı 1-0 mağlup etti, System.String[]

Serie A'nın 24. haftasında lider Inter, sahasında Atalanta'yı 1-0 mağlup etti ve üst üste 7. galibiyetini alarak lig ikincisi Milan'la puan farkını yeniden 6'ya yükseltti.

İtalya Serie A'nın 26. haftasında lider Inter, sahasında Atalanta'yı konuk etti. Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Inter 1-0 kazanarak haftayı üç puanla kapattı.

PUAN FARKI 6'YA YÜKSELDİ

İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısının başında Inter golü bulmayı başardı ve Bastoni'nin asistinde Skriniar 54. dakikada Inter'i öne geçiren isim oldu. Kalan dakikalarda Atalanta gol silahlarını oyuna alsa da skoru eşitlemeyi başaramadı ve Inter sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Inter 62 puana yükselerek ikinci Milan ile arasındaki puan farkını yeniden 6'ya yükseltti. Atalanta ise 49 puanda kalarak zirve takibinde ağır yara aldı.

İtalya Serie A'nın 26. haftasında lider Inter, sahasında Atalanta'yı 1-0 mağlup etti

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Son Dakika Spor İtalya Serie A'nın 26. haftasında lider Inter, sahasında Atalanta'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika Spor


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