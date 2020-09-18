İtalya, Serrac'ın görevden ayrılacağı açıklamasını dikkatle not etti - Son Dakika

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın ekim sonunda görevinden ayrılacağı açıklamasını dikkatlice not edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Libya Siyasi Diyaloğu müzakerelerini sonuçlandıracak yeni yönetime yol vermek maksadıyla ekim sonunda görevinden ayrılma niyetini dikkatlice not etti. Bu, Libya tarihinde kritik dönemde büyük sorumluluk gerektiren bir karar. Libya halkının egemenliğine ve iradesine saygı duyarak, tüm tarafların çözüme dönük diyalog yolunu sorumlu bir şekilde destekleyeceğini umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca İtalya'nın, BM Güvenlik Konseyi'nin 2542 numaralı kararı çerçevesinde, BM Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) görev süresini uzatmasını ve Libyalılar arasındaki diyaloğu yeniden başlatmak için BM misyonunun çabalarının desteklemesini memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası toplumun tüm üyelerinin, silah ambargosundan başlamak üzere, Libya'nın içişlerine uluslararası hukuka tam uyumlu bir şekilde müdahale etmekten kaçınarak, buna iyi niyetle uyacağını umuyoruz." ifadeleri de yer aldı.

Serrac, 16 Eylül'de Libya devlet televizyonundan canlı yayında halka seslenerek "Yürütme yetkimi en geç ekim sonunda devretmeyi samimiyetle istediğimi herkese ilan ediyorum." demişti.