İtalya Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanmasına tepki: Sporla aklama girişimi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya İtalya Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanmasına tepki: Sporla aklama girişimi - Son Dakika Dünya

İtalya Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanmasına tepki: Sporla aklama girişimi

6 saat önce

İtalyan futbol takımları Juventus ile Lazio'nun bugün karşı karşıya geldiği Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da yapılması insan hakları savunucularından tepki çekti.

İtalya Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanmasına tepki: Sporla aklama girişimi, System.String[]

İtalyan futbol takımları Juventus ile Lazio'nun bugün karşı karşıya geleceği İtalya Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da yapılması insan hakları savunucularından tepki çekti.

Uluslararası Af Örgütü ve İtalyan Gazeteciler Sendikası'nın da aralarında yer aldığı kuruluşlar, Suudi Arabistan'ın yüksek meblağlar karşılığında bu gibi etkinliklere ev sahipliği yapmasını, insan hakları sicilini "sporla aklama" çabası olarak değerlendiriyor. Suudi Arabistan'la anlaşma imzalayan İtalya birinci ligi Serie A yönetimi ve futbol kulüpleri de eleştiriliyor.

Eleştirilerin temelinde, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi, Riyad yönetiminin Yemen'de düzenlediği saldırılar, kadın hakları savunucularına ve muhaliflere yönelik baskılar da yer alıyor.

Uluslararası Af Örgütü, bu hafta içinde yaptığı açıklamada İtalyan Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmasının "sporla aklama stratejisinin zaferi olduğunu" belirtti. Örgüt "sporla aklama" terimini, "imajını modernleştirmek ve dikkatleri çok kötü durumdaki insan hakları karnesinden uzaklaştırmak için spordan faydalanma" şeklinde tanımlıyor.

İtalyan Gazeteciler Sendikası Başkanı Giuseppe Giulietti de İtalyan takımlarına "en azından sahaya Cemal Kaşıkçı'nın bir fotoğrafıyla çıkmaları" çağrısı yaptı.





Hatice Cengiz: Kalp kırıcı

Geçen hafta İtalyan Senatosu'nda bir toplantıya katılmak üzere Roma'ya gelen Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de İtalyan takımlarının Süper Kupa maçının Riyad'da düzenlenmesine tepki göstermişti.

Cengiz, Suudi Arabistan'ın bu gibi etkinlikleri siyasi amaçla kullandığını ve İtalyan takımlarının da bunu kabul etmesinin Kaşıkçı cinayetinin "sorumluluğunu almamış bir yönetime verilmiş bir hediye" teşkil ettiğini söylemişti. Hatice Cengiz, bu maçın Riyad'da yapılmasının "kalp kırıcı" olduğunu, "vicdanı rahatsız ettiğini" belirtmişti.

İtalyan birinci ligi Serie A, 5 yıl içinde 3 Süper Kupa maçını Suudi Arabistan'da oynamak için değeri 20 milyon euro'nun üzerinde bir anlaşma imzalamıştı.

Serie A ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşma 2018 ortalarında, Cemal Kaşıkçı cinayetinden önce imzalanmıştı.

Ancak anlaşma kapsamındaki ilk maç cinayetten sonra, geçen Ocak ayında Juventus ve Milan arasında Cidde'de yapılmıştı.

Suudi Arabistan, Süper Kupa, Juventus, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 07:50 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya'da UHM güçleri, Hafter mevzilerine saldırı başlattı: Çok sayıda bölge el değiştirdi
Küçük kızın aldığı Noel kartında, Çin hapishanesinden 'zorla çalıştırılma' mesajı çıktı Yunan bakan Dendias, Halife Hafter ile görüştü: UMH'nin Türkiye ile mutabakat zaptı imzalama hakkı yok Rum Yönetimi lideri Anastasiadis: Kıbrıs'ta gerilim istemiyoruz

Son Dakika Haberleri
02:27 Tiyatrocu Ercan Kont huzurevinde hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
01:08 CHP'de Pamukkale İlçe Başkanlığına Arda Arpacı seçildi - Son Dakika Haber
01:03 3 farklı adreste soba zehirlenmesi, 6 kişi tedavi altında - Son Dakika Haber
01:03 İstanbul'da lodos etkili oluyor - Son Dakika Haber
00:50 Binali Yıldırım, "Bizim geleneğimizde sömürmek yok" - Son Dakika Haber
23:44 Libya'da UHM güçleri, Hafter mevzilerine saldırı başlattı: Çok sayıda bölge el değiştirdi - Son Dakika Haber
23:30 Küçük kızın aldığı Noel kartında, Çin hapishanesinden 'zorla çalıştırılma' mesajı çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 02:38:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanmasına tepki: Sporla aklama girişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]