İtalya Süper Kupası Finali'nin Suudi Arabistan'da oynanması eleştiri topladı - Son Dakika

İtalya Süper Kupası Finali'nin dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması İtalya'da, "Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlallerini prestijli spor müsabakalarıyla aklamaya çalıştığı" eleştirileriyle karşılandı.

İtalya Süper Kupası Finali'nin, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle suçlanan ve etkinliğe son 2 sezondur ev sahipliği yapan Suudi Arabistan'da oynanması, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ülkede tartışma konusu oldu.

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in geçen hafta Roma'da yaptığı "Bu maç, Suudi Arabistan'a hediye gibi" çıkışının ardından İtalya'da, "Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlallerini sporla temizlemeye çalıştığı" yönündeki sert eleştiriler dillendirilmeye başlandı.

İtalyan devlet kanalı RAI1'de maçtan önce yapılan "Süper Kupa'nın ötesinde" başlıklı özel yayında, Suudi Arabistan, bilgiye erişim özgürlüğüne getirdiği kısıtlamalar, Kaşıkçı meselesini aydınlatmaması, kadın hakları savunucularına yönelik tutumu ve Yemen savaşındaki rolü dolayısıyla eleştirildi.

Yayında, Suudi Arabistan yönetiminin, prestijli spor müsabakalarıyla kendisini aklamaya çalıştığı değerlendirmeleri yapıldı.

"En azından 3. maç Suudi Arabistan'da oynanmasın"

RAI'de çalışan gazetecilerin sendikası USIGRAI'nin Genel Sekreteri Vittorio Di Trapani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Serie A Lig Birliği, Suudi Arabistan ile yaptığı anlaşma çerçevesinde 5 yılda 3 final maçı için toplam 21 milyon avro kasasına koyacak." dedi.

Di Trapani, USIGRAI olarak Kaşıkçı hadisesinin ardından hem geçen yıl ve hem de bu sezon finallerinin Suudi Arabistan'da oynanmaması için Serie A Lig Birliği'ne talepte bulunduklarının altını çizdi.

Seria A Lig Birliği'nin, final maçını Riyad'da oynamak yerine erteleyebileceğini vurgulayan Di Trapani, "Ama her şekilde bu organizasyonu bu sene de orada oynamayı tercih etti. Bu noktada artık üçüncü maçı, gelecek yıl orada oynatmamasını talep ediyoruz. Sözleşmede de bu imkan var çünkü 5 senede 3 maç diyor. 2 maç ilk 2 sene de zaten oynandı. Tabii hiçbir şekilde Suudi Arabistan ile bu sözleşmenin yenilenmesini istemiyoruz." diye konuştu.

"Suudi yönetimi, sporu imajını temizlemek için kullanıyor"

Di Trapani, Suudi yönetiminin sporu bir pazarlama aracı gibi kullandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan gibi bir rejim, spor üzerinden dışarıdaki imajını temizlemek için bir pazarlama operasyonu yürütüyor. Onlar sporu büyük bir çamaşır makinesi gibi kendi imajlarını temizlemeye dönük kullanıyorlar. Bunu, Kaşıkçı hadisesindeki gerçeği örtbas etmek için yapıyorlar. Yemen'deki sivil ölümleri gizlemek, hapishanedeki kadın hakları savunucularının maruz kaldığı tacizi, işkenceyi, hapishanedeki gazetecileri ve diğerlerini unutturmak için yapıyorlar. Onlar sporu kullanıyor çünkü çok popüler bir şey."

Di Trapani, Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'in çabalarını haklı bulduklarını belirterek, "Hatice Cengiz'in bu olaydaki gerçeği arama mücadelesini destekliyoruz. Buraya geldiğinde bu desteği verdik. O, Avrupa ve İtalya'dan bu duruma sessiz kalmamalarını ve hakikati aramalarını istedi." ifadesini kullandı.

Hatice Cengiz tepki göstermişti

Roma'da geçen hafta davet üzerine temaslarda bulunan Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de Juventus ile Lazio'nun, İtalya Süper Kupası Finali'ni Riyad'da oynamasını eleştirerek, "Suudi Arabistan gibi çok büyük bir cinayetin halen hiçbir açıdan sorumluluğunu üzerine almamış bir yönetime karşı verilmiş hediye gibi geldi bu maç. Gerçekten bu hareket kalp kırıcı." açıklamasında bulunmuştu.

Maç başına 7 milyon avroluk anlaşma

İtalya Serie A Lig Birliği ile Suudi Arabistan'ın spordan sorumlu devlet kurumu olan Genel Spor Kurumu (GSA), Haziran 2018'de İsviçre'nin Zürih kentinde 2018'den itibaren 5 yılda 3 İtalya Süper Kupası Finali'nin Suudi Arabistan'da oynanması için anlaşmaya varmıştı.

Anlaşmanın maliyeti konusunda detay paylaşılmazken İtalya basını, İtalyan futbol yönetiminin maç başına 7 milyon avrodan, 3 maç için 21 milyon avro ücret alacağını yazmıştı.

Geçen yıl da Cidde'de oynanmıştı

İtalya'da 1988'den bu yana düzenlenen ve Birinci Futbol Ligi (Serie A) şampiyonu ile İtalya Kupası şampiyonunun, tek maç üzerinden oynadığı İtalya Süper Kupası Finali, son yıllarda Ortadoğu ve Uzakdoğu'da ekonomik ve ticari bakımdan bir pazarlama aracı olarak kullanılıyor.

1993'te Washington'da, 2002'de Trablus'ta, 2003'te New York'ta, 2009, 2011, 2012'de Pekin'de, 2015'te Şanghay'da, 2014 ve 2016'da Doha'da oynanan İtalya Süper Kupası Finali'ne son iki sezondur Suudi Arabistan ev sahipliği yapıyor.

Ekim 2018'de işlenen Kaşıkçı cinayetinden birkaç ay sonra 2018 Süper Kupası Finali'nin, Ocak 2019'da Cidde'de oynatılması da ülkede ciddi eleştirilere neden olmuştu.