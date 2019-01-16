İtalya Süper Kupası Juventus'un
22 dakika önce
İtalya Süper Kupası finalinde Juventus, Milan'ı Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
İtalya
Süper Kupası finalinde Juventus
, Milan
'ı Cristiano Ronaldo
'nun golüyle 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. İtalya Süper Kupası finalinde Juventus ile Milan, Suudi Arabistan
'ın Cidde şehrinde karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da eşitliği bozamadı. İkinci yarıda daha etkili olan taraf Juventus'tu. 61. dakikada Juventus'un süperstarı Cristiano Ronaldo fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. İlerleyen bölümlerde iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca sahadan 1-0 galibiyetle ayrılan Juventus kupayı müzesine götüren ekip oldu. Öte yandan Milan'da forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu
, 90 dakika sahada kalırken performansıyla göz doldurdu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:11 Kaynak: İHA
Milan'ı 1-0 Deviren Juventus, İtalya Süper Kupa'nın Sahibi Oldu
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