İtalya, Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışını durdurdu - Son Dakika

İtalya, Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışını durdurdu

29.01.2021 22:57
İtalya, Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışını durdurdu, System.String[]

İtalya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile silah ihracatını, silahların Yemen'deki iç savaşta kullanıldıkları gerekçesiyle iptal etti.

İtalya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile silah ihracatını, silahların Yemen'deki iç savaşta kullanıldıkları gerekçesiyle iptal etti.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, iki körfez ülkesi ile yapılan silah ihracatı anlaşmalarının iptal edildiğini duyurdu. Di Maio, "Bugünden itibaren Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze ve uçaktan atılan bomba ihracatına yönelik devam eden lisanslar iptal edildi" dedi. Di Maio, alınan kararı "insan haklarına saygı için zorunlu" ve ülkenin "açık bir barış mesajı" olduğunu ifade etti.

İtalyan Barış ve Silahsızlanma Ağı da (Rete italiana pace e disarmo), hükümetin lisans iptali kararı ile Suudi Arabistan'a gönderilmesi öngörülen 12 bin 700 bombanın satışının gerçekleşmeyeceğini duyurdu. İtalyan Barış ve Silahsızlanma Ağı, söz konusu sözleşmeler arasında, 2016 yılında Matteo Renzi'nin başbakanlığı sırasında imzalanan 411 milyon euro değerindeki 20 bin uçaktan atılan bomba satışı anlaşmasının da olduğunu açıkladı.

İtalyan hükümetinin kararı ile Suudi Arabistan ve BAE ile askıya alınan 6 silah satış sözleşmesi tamamen iptal edilmiş oldu.

(İHA)

Suudi Arabistan, İtalya, Silah, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya, Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışını durdurdu - Son Dakika


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