Son Dakika Haberleri: İtalya tam gaz ileri! 6'da 6 oldu...
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İtalya tam gaz ileri! 6'da 6 oldu...

48 dakika önce

Günün öne çıkan maçında İtalya, deplasmanda Finlandiya'yı 2-1 yenerek 6'da 6 yaptı.

İtalya tam gaz ileri! 6'da 6 oldu..., System.String[]

Günün öne çıkan maçında İtalya, deplasmanda Finlandiya'yı 2-1 yenerek 6'da 6 yaptı. İtalya'nın gollerini 59. dakikada Ciro Immobile ve 79. dakikada penaltıdan Jorginho, ev sahibi ekibin golünü 72. dakikada penaltıdan Teemu Pukki attı.


Öte yandan Faroe Adaları'nı 4-0 yendikleri mücadeleyle milli takımda 167. maçına çıkan Sergio Ramos, İspanya'nın en fazla forma giyen ismi Iker Casillas'ı yakaladı. Altıncı maçını da kazanan İspanya'ya galibiyeti getiren golleri ise 13 ve 50. dakikalarda Rodrigo, 90 ile 90 3. dakikalarda Paco Alcacer kaydetti.


Elemelerin 6. haftasına C, E, G ve I gruplarında yarın oynanacak 10 maçla devam edilecek.


Alınan sonuçlar şöyle:


D Grubu


Gürcistan- Danimarka: 0-0


İsviçre- Cebelitarık: 4-0


F Grubu


Romanya- Malta: 1-0


İspanya-Faroe Adaları: 4-0


İsveç- Norveç: 1-1


J Grubu


Ermenistan-Bosna Hersek: 4-2


Yunanistan- Liechtenstein: 1-1


Finlandiya-İtalya: 1-2

Faroe Adaları, Finlandiya, İspanya, İtalya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:00 
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