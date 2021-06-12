İtalyan taraftar, Türkiye maçının skorunu ve golleri atanları bildi! Paylaşımı binlerce etkileşim aldı

İtalya- Türkiye maçının skorunu ve golleri atan futbolcuları bilen taraftar sosyal medyaya damga vurdu.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

EURO 2020 resmi hesabı, İtalya-Türkiye maçından önce yaptığı paylaşımda futbolseverlere karşılaşmanın skoruyla ilgili tahminlerini sordu. İtalyan bir taraftarın skor dahil olmak üzere Merih Demiral'ın atacağı gole kadar her şeyi önceden tahmin etmesi şaşkınlık yarattı. Maçın bitiş düdüğüyle viral olan paylaşıma beğeni yağdı.