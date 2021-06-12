İtalyan taraftar, Türkiye maçının skorunu ve golleri atanları bildi! Paylaşımı binlerce etkileşim aldı
12.06.2021 00:48
EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma öncesinde EURO 2020 resmi hesabının maçla ilgili skor tahminlerini sorduğu paylaşıma yorum yapan bir kullanıcı ise herkesi şaşırttı. Karşılaşmanın skorunu ve Merih Demiral'ın golü dahil tüm golleri atan futbolcuları bilen İtalyan taraftar binlerce etkileşim aldı.
İtalya- Türkiye maçının skorunu ve golleri atan futbolcuları bilen taraftar sosyal medyaya damga vurdu.
KISA SÜREDE VİRAL OLDU
EURO 2020 resmi hesabı, İtalya-Türkiye maçından önce yaptığı paylaşımda futbolseverlere karşılaşmanın skoruyla ilgili tahminlerini sordu. İtalyan bir taraftarın skor dahil olmak üzere Merih Demiral'ın atacağı gole kadar her şeyi önceden tahmin etmesi şaşkınlık yarattı. Maçın bitiş düdüğüyle viral olan paylaşıma beğeni yağdı.
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