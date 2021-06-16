İsviçre'yi 3-0 gibi net bir skorla geçen İtalya sayesinde gruptan çıkma umudumuz diri kaldı

İtalyanlar işini şansa bırakmıyor. Grupta ilk karşılaşmada Milli Takımımız karşısında üstün futboluyla galip gelen İtalyanlar, İsviçre'yi de aynı skorla mağlup etti. Gök Mavili takım, İsviçre'ye maçın başından sonuna kadar ölümcül pres yaptı. İsviçreliler'in kaleye gittiği anlar zor görüldü.

YİNE AYNI TARİFE

İtalyanlar ilk yarıda İsviçre'yi topun peşinden koşturarak yordu. İkinci yarıda her alanda pres yaptı. Farkı daha da artırabilecek pozisyonlar yakaladılar ama bunlar kaçtı. Grubun son maçları 20 Haziran Pazar günü oynanacak. Bizim maçımız Bakü'de, İtalya- Galler karşılaşması ise Roma Olimpiyat Stadı'nda.

Gruptaki puan durumu: