İtalya Temsilciler Meclisi "Regeni hadisesinden" ötürü Mısır Parlamentosu ile ilişkilerini durduracak - Son Dakika

İtalya Temsilciler Meclisi "Regeni hadisesinden" ötürü Mısır Parlamentosu ile ilişkilerini durduracak

12.12.2020 00:21
İtalya Temsilciler Meclisi

İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico, kurumsal düzeyde Mısır Parlamentosu ile diplomatik ilişkilerin durdurulmasına yönelik daha önce aldıkları kararı uygulayacaklarını belirtti.

İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico, kurumsal düzeyde Mısır Parlamentosu ile diplomatik ilişkilerin durdurulmasına yönelik daha önce aldıkları kararı uygulayacaklarını belirtti.

İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin başkanı Fico, Al Jazeera Arapça'ya verdiği mülakatta, Mısır'da yaklaşık 5 yıl önce ölü bulunan İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni hadisesinin açıklığa kavuşturulmasına yönelik Roma Cumhuriyet Savcılığı'nın paylaştığı son bilgileri ve bu bağlamda iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

İtalyan basınına da yansıyan röportajda Fico, "Roma'daki savcıların yazdıkları karşısında şaşkınlığa uğradık çünkü Mısır Ulusal Güvenlik Kurumu'na ilişkin çok ciddi suçlamalar yöneltiliyor. Giulio Regeni'nin gördüğü işkenceye dair tüyler ürpertici ifadeler var. 40 gün boyunca kendisinin takip edildiğini, kaçırıldığını ve Mısır İçişleri Bakanlığının 13 numaralı odasında tutulduğunu biliyoruz. Bu çok önemli." ifadelerini kullandı.

İtalyan halkının bu durum nedeniyle öfkeli olduğunu vurgulayan Fico, "Mısır ulusal güvenliği mensubu 4 kişi, Regeni'nin kaçırılması ve öldürülmesine katılmış görünüyor. Bunlar; General Tarık Sabir, Albay Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Albay Uhsam Helmi ve Binbaşı Magdi Ibrahim Abdelal Şerif." diye konuştu.

Meclis Başkanı Fico, "Biz Temsilciler Meclisi olarak Mısır ile diplomatik ilişkilerin kapatılmasında kararlı kalacağız." derken, İtalyan basınına bilgi veren Temsilciler Meclisi'nden kaynaklar, Fico'nun kastının, meclisin Kasım 2018'de aldığı Mısır Parlamentosu ile var olan parlamentolar arası diplomatik ilişkilerin durdurulması olduğunu vurguladı.

Diğer yandan, genç araştırmacı Giulio Regeni'nin ailesi ise oğullarının işkence sonucu öldürülmesinden ötürü Mısır'a daha güçlü tepki gösterilmesi için İtalyan hükümetine, Kahire'deki İtalyan büyükelçisinin de çekilmesi çağrısı yapıyor.

Bu arada, İtalyan basınında bugün çıkan haberlerde, Regeni cinayetini soruşturan Roma Cumhuriyet Savcılığı'nın ulaştığı detaylar yer aldı.

Regeni'nin, 25 Ocak 2016'da kaybolduktan sonra Mısır İçişleri Bakanlığı bünyesinde 13 numaralı hücre olarak bilinen ve genellikle yabancıların tutulup sorgulandığı yerde işkence sonucu öldürüldüğü detayları yer aldı.

Ayrıca, Regeni'ye yönelik işkence detaylarının kamuoyuna yansıdığı bugünlerde, İtalyan basınında çıkan haber ve yorumlarda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye, resmi ziyarette bulunduğu Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un evsahipliğinde Elysee Sarayı'nda Fransız "Legion d'Honneur" onur nişanı takdim edilmesi sert şekilde eleştirildi.

Giulio Regeni cinayeti

Regeni hadisesi, İtalya ve Mısır ilişkilerinin dönem dönem gerilmesine yol açıyor.

İngiliz Cambridge Üniversitesinde doktora öğrencisi olan 28 yaşındaki Giulio Regeni, Mısır'daki işçi sendikaları ve aktivistlerle ilgili araştırma yapmak üzere bu ülkede bulunduğu sırada, 25 Ocak 2016'da ortadan kaybolmuş, 3 Şubat'ta Kahire-İskenderiye yolunda cesedi bulunmuştu. İtalya'nın o dönemki Kahire Büyükelçisi Maurizio Massari, Regeni'nin vücudunda işkence izleri gördüğünü belirtmişti. Anne Paola Deffendi Regeni'nin de oğlunu burnundan teşhis edebildiği basına yansımıştı.

İtalyan kamuoyu ve makamları, o günden bu yana Mısırlı yetkililerden Regeni'nin, hayatını nasıl kaybettiğinin açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor.

Son olarak, Roma Cumhuriyet Savcıları Michele Prestipino ve Sergio Colaiocco, dün, Meclis Regeni Cinayeti'ni Araştırma Komisyonuna verdikleri bilgilerde, cinayetle ilişkili 4 Mısırlı yetkiliyi işaret eden soruşturmalarını tamamladıklarını açıklamıştı. Söz konusu 4 Mısırlı güvenlik yetkilisinin İtalya'da yargılanma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya Temsilciler Meclisi 'Regeni hadisesinden' ötürü Mısır Parlamentosu ile ilişkilerini durduracak - Son Dakika


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