İtalya, Türkiye'den Libya'ya silah taşıdığı iddia edilen kargo gemisinin kaptanını gözaltına aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya, Türkiye'den Libya'ya silah taşıdığı iddia edilen kargo gemisinin kaptanını gözaltına aldı - Son Dakika Dünya

İtalya, Türkiye'den Libya'ya silah taşıdığı iddia edilen kargo gemisinin kaptanını gözaltına aldı

6 saat önce

İtalya'da, Türkiye'den Libya'ya, Birleşmiş Milletlerin ambargosunu ihlal ederek silah taşıdığı şüphesiyle Cenova limanında durdurulan Lübnan bayraklı kargo gemisinin kaptanı gözaltına alındı.

İtalya, Türkiye'den Libya'ya silah taşıdığı iddia edilen kargo gemisinin kaptanını gözaltına aldı, System.String[]

Türkiye'den Libya'ya Birleşmiş Milletler'in ambargosunu ihlal ederek silah taşıdığı şüphesiyle Cenova limanında durdurulan Lübnan bayraklı kargo gemisinin kaptanı İtalya'da gözaltına alındı.


Savcılıktan cuma günü yapılan açıklamada, Bana isimli kargo gemisinin kaptanı Lübnanlı Joussef Tartiussi'nin çarşamba günü, gemi mürettebatının ifadesini etkilemek ve kanıtları gizlemeye çalışmak suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

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Türkiye, İtalya, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:54 
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