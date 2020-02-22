İtalya, Türkiye'den Libya'ya silah taşıdığı iddia edilen kargo gemisinin kaptanını gözaltına aldı

Türkiye'den Libya'ya Birleşmiş Milletler'in ambargosunu ihlal ederek silah taşıdığı şüphesiyle Cenova limanında durdurulan Lübnan bayraklı kargo gemisinin kaptanı İtalya'da gözaltına alındı.



Savcılıktan cuma günü yapılan açıklamada, Bana isimli kargo gemisinin kaptanı Lübnanlı Joussef Tartiussi'nin çarşamba günü, gemi mürettebatının ifadesini etkilemek ve kanıtları gizlemeye çalışmak suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.