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İtalya, Türkiye'den Libya'ya silah taşıdığı iddia edilen kargo gemisinin kaptanını gözaltına aldı
6 saat önce
İtalya'da, Türkiye'den Libya'ya, Birleşmiş Milletlerin ambargosunu ihlal ederek silah taşıdığı şüphesiyle Cenova limanında durdurulan Lübnan bayraklı kargo gemisinin kaptanı gözaltına alındı.
Türkiye'den Libya'ya Birleşmiş Milletler'in ambargosunu ihlal ederek silah taşıdığı şüphesiyle Cenova limanında durdurulan Lübnan bayraklı kargo gemisinin kaptanı İtalya'da gözaltına alındı.
Savcılıktan cuma günü yapılan açıklamada, Bana isimli kargo gemisinin kaptanı Lübnanlı Joussef Tartiussi'nin çarşamba günü, gemi mürettebatının ifadesini etkilemek ve kanıtları gizlemeye çalışmak suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:54
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