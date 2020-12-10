İtalya, Türkiye ile altyapı, enerji ve ulaştırmada yeni iş birliklerine hazırlanıyor - Son Dakika

İtalya, Türkiye ile altyapı, enerji ve ulaştırmada yeni iş birliklerine hazırlanıyor

10.12.2020 14:05
İtalya, Türkiye ile altyapı, enerji ve ulaştırmada yeni iş birliklerine hazırlanıyor, System.String[]

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda altyapı alanında son derece önemli ekonomik iş birliği fırsatları barındırdığını belirterek, "Özellikle demir yolu alanındaki iş birliğimizin önümüzdeki aylarda gelişebileceğini umuyoruz.

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda altyapı alanında son derece önemli ekonomik iş birliği fırsatları barındırdığını belirterek, "Özellikle demir yolu alanındaki iş birliğimizin önümüzdeki aylarda gelişebileceğini umuyoruz. Enerji sektöründe de Türkiye ile enerji çeşitlendirilmesi, tedarikin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi gibi hedeflerimiz var." dedi.

Di Maio, Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Türkiye-İtalya 2'nci Dönem Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Toplantısı İmza Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Türkiye ile iş birliklerini üçüncü ülkelerle de güçlendirmek istediklerini ifade eden Di Maio, "İki ülkenin sistemleri birbirini tamamlıyor ve biz bu tamamlayıcılığın devamlılığını umuyoruz. Bu şekilde ortaklığımızın potansiyelini daha da güçlü bir şekilde kullanabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Di Maio, Bakan Pekcan ile görüşmelerinde Avrupa Birliği (AB) alanında sıkı bir eş güdüm altında çalışmanın önemini vurguladıklarını dile getirerek, çabalarının AB-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunacağını umduklarını söyledi.

Bunun için var olan pazara erişim engellerinin ortadan kaldırılması gerektiğine dikkati çeken Di Maio, Gümrük Birliği Anlaşması'nın teknik açıdan geliştirilmesinin son derece önemli olduğunu bildirdi.

"Ekonomik iş birliği alanında girişimciler için önemli fırsatlar var"

Temmuz ayında başlatılan 3 çalışma grubunun faaliyetlerine de değinen Di Maio, bu gruplarda ekonomik gelişme alanlarının belirlenmesi, Afrika, Orta Asya ve Balkanlar'da yeni operasyonların önünün açılması, Gümrük Birliği Anlaşması'nda ilerleme sağlanması gibi konularda faaliyetlerin olduğu bilgisini verdi.

Di Maio, Türkiye'nin, 2023 hedefleri doğrultusunda ekonomik iş birliği alanında girişimciler için özellikle de altyapı ve yatırımlar alanında son derece önemli fırsatlar barındırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle de demir yolu alanındaki iş birliğimizin önümüzdeki aylarda gelişebileceğini umuyoruz. Enerji sektöründe de yine iş birliğimizi geliştirebileceğiz. Bu sektörde Türkiye ile enerji çeşitlendirilmesi, tedarikin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi gibi hedeflerimiz var. Önemli projelerimiz de var. İş birliğimizi sürdürülebilirlik ve Yeşil Mutabakat alanında da geliştirmek istiyoruz. İtalyan şirketler özellikle yenilenebilir enerji alanlarında çok aktifler."

"İkili iş birliğimizin geliştirilmesi ekonomilerimizin büyümesi için önemli"

Bugünkü buluşmanın kurumsal iş birliğini geliştirmenin yanı sıra girişimcilerin sanayi alanındaki iş birliklerini artırmak için de önemli olduğunu vurgulayan Di Maio, "İkili iş birliklerimizin ve geliştirilen projelerin kalitesinin artırılması, ekonomilerimizin büyümesi açısından son derece önemli." dedi.

Di Maio, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin iki ülke kurumları arasındaki sağlam temellere dayandığını sözlerine ekledi.

Türkiye, Enerji, İtalya, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya, Türkiye ile altyapı, enerji ve ulaştırmada yeni iş birliklerine hazırlanıyor - Son Dakika


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